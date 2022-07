Jätelaki velvoittaa – syväkeräys mahdollistaa: Jätteet tehokkaasti kiertoon asuntomessualueella

Sekajätteen määrä on vähentynyt kaikissa muissa kiinteistöissä paitsi omakotitaloissa, joissa se on kasvanut. Korttelikeräys ja syväkeräyssäiliöt tasoittavat näitä lukuja, kun asukkaiden jätteiden kierrätys helpottuu ja monipuolistuu. Pientaloissa asuu puolet suomalaisista.

Jotta kierrätysaste nousisi, sekajätteestä pitäisi lajitella enemmän varsinkin biojätettä sekä muovi- ja kartonkipakkauksia. Sen korttelikeräys mahdollistaa myös omakoti- ja rivitaloalueilla. Korttelikeräys on pitkällä aikavälillä muun muassa harvempien tyhjennyskertojen ansioista asukkaille myös kustannustehokkaampaa kuin omien sekajäteastioiden käyttö.

Omakotialueiden kierrätyspisteitä ja -kokeiluja on toteutettu ja suunnitteilla ympäri Suomea

Omakotitalojen jätteiden kierrätyksen tehostaminen korttelikeräyksellä tuo hyvää niin asuinalueelle kuin ympäristöllekin. Naantalissa korttelikeräystä on jo aiemmin pilotoitu Immasen kaupunginosassa, missä keräyspisteestä tuli pysyvä palvelu. Uusin korttelikeräyskokeilu aloitettiin maaliskuussa Vanhan Rauman maailmanperintökohteena suojellussa puutalokorttelissa.



Molok-korttelikeräyspisteitä on jo käytössä useilla paikkakunnilla kuten mm. Kirkkonummi Masalanportti, Järvenpää Lepola, Kerava Kaskela, Vihti Sepänpiha, Jyväskylän Kangas, Lapua Ritamäki, Siilinjärvi Taivallahti, Vaasa VOAS-opiskelijakylä, Kajaani Naavatie ja Oulu Hiukkavaara. Rakenteilla on parhaillaan mm. Ojala-Lamminrahkan asuinalue Tampereen ja Kangasalan rajalla. Korttelikeräys on yleistymässä, ja helpoimmin sen järjestäminen onnistuu uusilla asuinalueilla, joissa se voidaan ottaa huomioon jo kaavoitusvaiheessa. Niin on tehty esimerkiksi Tampereen Västinginmäellä ja Kuopion Savilahdessa.

Naantalin messualueella on lähes 50 omakotitaloa, jotka kaikki liittyvät yhteisen Molok-syväkeräyspisteen käyttöön. Näin pyritään nostamaan omakotiasujien kierrätysastetta, joka on valtakunnallisesti selvästi alhaisempi kuin suuremmissa asumisyksiköissä. Syväkeräyssäiliöiden avulla omakotiasujille saadaan kierrätys kaikille lain taloyhtiöiltä vaatimille jätejakeille, vaikka eri jätelajien kierrätystä ei vielä edellytetäkään omakotiasujilta.

Arvokkaat raaka-aineet kiertoon

Heinäkuussa 2021 voimaan astunut uusi jätelaki edellyttää jätteiden lajittelua ja kierrätystä entistä pienemmiltä, jo viiden asunnon taloyhtiöiltä. Syväkeräyssäiliöt ja korttelikeräys mahdollistavat lajittelun myös rivi- ja omakotitaloille kustannustehokkaasti. Alueille saadaan yhtä monipuoliset keräysastiat kuin suuremmissa taloyhtiöissä.

Kiertotaloudessa halutaan saada hyötykäyttöön soveltuvat raaka-aineet entistä tehokkaammin kiertoon. Syväkeräyssäiliöt tukevat tätä tavoitetta, sillä niihin pystytään lajittelemaan kaikkia seitsemää kerättävää jätejaetta: sekajätettä, muovipakkauksia, kartonkia, lasia, metallia, paperia sekä biojätettä. Eri jätejakeille tarkoitetut säiliöt ovat helposti tunnistettavia, mikä tekee kierrätyksen käyttäjille helpoksi.

Naantalin asuntomessualueella jätteiden Molok-keräyspiste on sijoitettu käyttäjien kannalta kätevästi messualueen alkupäähän, josta alueen asukkaat kulkevat ohi. Myös alueen liikenneturvallisuus paranee ja liikenteen päästöt vähenevät, kun jätteenkeräys keskittyy yhteen pisteeseen ja tyhjennyskertoja tarvitaan vähemmän.