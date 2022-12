Jatkossa Hesburgerin herkut kotiinkuljettaa vain Foodora - “Yhteistyö sujuvoittaa ravintoloiden henkilökunnan työntekoa”

Hesburger on kiinnostava työnantaja – tuhansia uusia työhakemuksia 2.6.2022 11:57:03 EEST | Tiedote

Hesburger on kiinnostava brändi ja haluttu työpaikka erityisesti nuorten työnhakijoiden keskuudessa. Ravintolamme on monelle nuorelle elämän ensimmäinen työpaikka. ”Olemme todella iloisia voidessamme kertoa, että saimme alkuvuoden aikana yli 4.000 uutta työhakemusta”, kertoo Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Tiina Nurmela-Aaltonen. Kesätyönälkä ”Myös kesätyönälkä-aiheinen rekrytointiviestimme on purrut hienosti kevään aikana. Palkkaamme kesätöihin tänä vuonna 600 uutta työntekijää”, Tiina Nurmela-Aaltonen lisää. ”Odotamme hyvällä fiiliksellä kesän asiakaskohtaamisia ravintoloissamme. Uusien kesätyöntekijöidemme koulutus on jo täydessä vauhdissa”, Tiina Nurmela-Aaltonen kertoo. Yksi tämän vuoden kesätyöntekijöistämme on 18-vuotias Saana. Saana oli viime kesänä ensimmäistä kertaa kesätyöntekijänä Hesburgerissa. Millaista on ollut työskennellä ravintolassa? ”Hesellä työskentely on ollut mukavaa. Meidän työporukkamme on tiivis. Asioita tehdään yhdessä ja toisia auttaen”, Saana kertoo. Hesbur