Jenna Viron esikoisromaani Tuhkimoleikkaus on oopperan dramaturgiaa noudatteleva tyyli-ilottelu

Jenna Viron taidokas esikoisromaani saattaa lukijan teatteriin istumaan ja seuraamaan hurjaa näytöstä, jota säestävät Gounod’n Faust-oopperan sävellykset.

Kaukaisessa maassa, pikkuisen kylän laidalla sijaitsevassa rapistuvassa kartanossa kokoontuu seurapiiri, jossa riittää juoruilua, juonittelua, naimakauppoja ja hupenevia perintörahoja. Herra G, röyhkeä ja hyljeksitty plastiikkakirurgi, ja rakkaudessa epäonnistunut, hiirenharmaa Magdalena-neito päätyvät sopimukseen, josta kumpikin toivoo hyötyvänsä: jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Magdalenasta tulee maailman kaunein nainen.

“Kauneusleikkaukset ovat radikaaleimpia kauneuden eteen tehtäviä tekoja. Niissä erityisesti kiinnostaa niiden vaiettu puoli: ruumiillisuus ja groteskius. Katseen kohteena oleminen ja katsomisen teema olivat läsnä jo kirjoitusprosessissa. Katsoin kymmeniä tunteja kirurgisia kauneusleikkausvideoita ja litteroin näkemäni. Se onkin teoksessa kiinnostavaa, kuinka leikkaukset, joita teemme aktuaalisessa maailmassa, näyttäytyvät tekstissä liioiteltuina ja makaabereina”, kuvailee Jenna Viro teostaan.

“Muoto syntyi vastakohtana tälle. Minusta on mielenkiintoista löytää kahdesta niin erilaisesta asiasta, oopperasta ja kauneusleikkauksista, yhteinen liikkumatila, joka synnyttää sellaisia yhteyksiä, jotka ilman toista eivät olisi mahdollisia. Ylevyyden ja groteskiuden yhdistäminen on romantiikan kirjallisuudelle tyypillistä. Näin sain idean sijoittaa oopperaesityksen löyhästi 1800-luvulle. Toisaalta tärkeä kysymys oli, miten kauneusleikkaukset kytkeytyvät sukupuolittuneeseen kauneuden historiaan. Oopperan muoto ja ajan viitteellisyys tukee tätä: esitys tuntuu paikattomalta, samaan aikaan vanhaan aikaan kuin nykyaikaan kuuluvalta.”

Jenna Viro (s. 2000) on helsinkiläinen taiteentekijä, joka on kiinnostunut taiteen etiikasta, sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä ja kielen eri rekistereistä. Tuhkimoleikkaus on hänen esikoisteoksensa.

Tuhkimoleikkaus julkaistaan äänikirjana maalis-huhtikuussa.