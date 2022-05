Jenni Haukio pitää puheen ainutlaatuiselle saaristomerelle Naantalin Musiikkijuhlilla

Meriteemainen konsertti nostaa esiin saaristomeren suojelun merkitystä

Saaristossa toteutuvana tapahtumana Naantalin Musiikkijuhlille on tärkeää osaltaan tukea saaristomeren suojelua. Vuosittain meren kunniaksi järjestettävät In honorem maris -konsertit koostuvat mereen ja meren eläimiin liittyvistä sävellyksistä. Tänä kesänä konsertissa kuullaan George Crumbin Valaan ääni, Claude Debussyn Veneessä, Camille Saint-Saënsin Joutsen, Aulis Sallisen The Sea of Peace sekä Schubertin Forelli eli taimen-lisänimellä tunnettu pianokvintetto.

Toisin kuin Musiikkijuhlien muissa konserteissa, In honorem maris -ohjelmaan on aina sisältynyt myös aiheeseen liittyvä puhe vahvistamaan musiikin sanomaa. Tänä vuonna puheen ainutlaatuiselle saaristomerelle pitää tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. In honorem maris -konsertti järjestetään Naantalin kirkossa torstaina 16.6. klo 19.

- Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia rouva Jenni Haukiolle siitä, että hän on lupautunut pitämään tämän tärkeän puheenvuoron Naantalin Musiikkijuhlien konsertissa ja siten vahvistamaan tietoisuutta ainutlaatuisen saaristomeremme tärkeydestä, toteaa Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Suvi Innilä.

Naantalissa toimitaan laajasti saaristomeren hyväksi

Konsertin jälkeisenä päivänä Naantalissa järjestetään Saaristomeriasiantuntijoiden ja päättäjien huippukokous Ainutlaatuinen saaristomeri -hankkeen toteuttamana. Eri toimijoiden yhteistyö onkin tärkeää, jotta tärkeä aihe saa mahdollisimman paljon huomiota. Saaristomeren suojeluun voi kukin osallistua omalla tavallaan.