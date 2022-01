Jenni Multisillan Kuinka tähdet kuolevat on piinaava psykologinen trilleri ystävyydestä ja raa’asta vallankäytöstä

Luokkakokous tuo musiikkiluokan yhteen viidentoista vuoden jälkeen, kun oppilaat tapaavat kipeitä muistoja herättävällä kesähuvilalla. Yhdeksännen luokan kevät päättyi traagisissa merkeissä, ja syvät traumat varjostavat jälleennäkemistä. Kaiken lisäksi vain Maija vaikuttaa huomaavan kuuluisaksi tulleessa Jessikassa jotakin karmivan outoa.

Veret seisauttava jännitysromaani käsittelee polttavan ajankohtaisia aiheita taidokkaasti. Mikä on Maijan painostava salaisuus menneisyydestä, jota hän haluaa varjella kaikin voimin? Entä kenelle totuus merkitsee niin paljon, että hän on valmis tappamaan – tai jopa kuolemaan?

Jenni Multisilta (s. 1992) on vaasalainen kauppatieteiden maisteri ja yrittäjä. Hän on ilma-akrobatia- ja tankotanssiohjaaja sekä joogaopettaja. Vapaa-ajallaan Multisilta joko kirjoittaa tai roikkuu pää alaspäin milloin mistäkin, sillä maailma on mielenkiintoisempi erilaisista perspektiiveistä katsottuna.

Kuinka tähdet kuolevat ilmestyy 20.1.

