JHL haastaa työnantajat koronan toisen aallon torjuntaan – Työntekijöille kasvomaskit myös työmatkoja varten

JHL haastaa työnantajat kustantamaan työntekijöiden kasvomaskit myös työmatkoja varten. Kodin ja työpaikan välisten työmatkojen turvallisuus vaikuttaa keskeisesti turvallisuuteen myös työpaikalla.

Koronan toisen aallon torjuminen on JHL:n mielestä nyt äärimmäisen tärkeää. Suomen taloudella ei ole varaa siihen, että yhteiskunta jouduttaisiin jälleen sulkemaan tiukoilla rajoitustoimilla. Siksi liitto haastaa työnantajat kustantamaan työntekijöilleen kasvomaskit myös kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten. JHL on päättänyt kustantaa työntekijöilleen suojamaskit paitsi työssä tapahtuville matkoille myös kodin ja työpaikan välisille matkoille. Veroseuraamuksia työntekijöille tästä ei tule, sillä verottaja on linjannut suojavälineet verovapaiksi.

Monilla työntekijöillä ei ole mahdollista työmatkoillaan välttää julkisen liikenteen käyttämistä eikä ruuhka-aikoja. Maskien hankintamenot ovat myös ylivoimaisia monelle pienituloiselle.

− Terveenä pysyvä työntekijä säästää työnantajan rahoja. Sairauspoissaoloista ja työterveyskäynneistä aiheutuu työnantajalle suurempi lasku kuin kasvomaskien hankkimisesta myös työpaikan ja kodin välisiin matkoihin, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.



JHL:ssä pidetään tärkeänä sitä, että työpaikoilla edelleenkin pysyttäisiin etätyössä, mikäli työ sen mahdollistaa. Näin siitä huolimatta, että valtioneuvoston etätyösuositus päättyi 1.8.2020.

− Käytäntö on osoittanut, että etätyö rajoittaa tartuntoja tehokkaasti. Siksi JHL:kin suosittelee työntekijöilleen etätyössä pysymistä mahdollisuuksien mukaan aina tämän vuoden loppuun asti, Niemi-Laine toteaa.



Työnantajan velvollisuus on huolehtia vaarojen selvityksestä ja riskien arvioinnista myös koronaviruksen torjunnan näkökulmasta.

− Nyt viimeistään jokaisella työpaikalla on päivitettävä riskinarviointi: miten ihmiskontaktien määrää rajoitetaan, miten työnteko on turvallista, miten toimitaan oireilevien työntekijöiden ja asiakkaiden suhteen, kuinka tartunnoilta suojaudutaan, JHL:n puheenjohtaja tähdentää.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

