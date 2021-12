JHL vaatii HUSia maksamaan hoitajille ja henkilökunnalle luvatut lisät

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii HUSia maksamaan välittömästi hoitajille ja henkilökunnalle luvatut lisät. Tällä hetkellä hoitajat jättävät työnsä, koska eivät luota työnantajaan. Jaksaminen on kovilla koronan vaikean tilanteen vuoksi.

- Raha ei voi olla kortilla, kun on kyse ihmisen hengestä ja terveydestä. Hoitajat ja henkilökunta ovat aivan lopen uupuneita tässä koronahelvetissä. Nyt työnantajan on pidettävä kiinni lupauksista ja maksettava lisät välittömästi. Näin estetään hoitajien ja henkilökunnan joukkopako, mitä nyt jo tapahtuu, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Joulun aikaan koronapiikin arvellaan kasvavan entisestään. Jos hoitajia ja henkilökuntaa ei ole riittävästi, potilaita kuolee enemmän.

- Suomi on koronakriisissä. HUSin on ymmärrettävä, että rahallisilla korvauksilla lisätään nyt hoitajien ja henkilökunnan joustamista ja jaksamista. HUS on velkaa hoitajille ja henkilöstölle kunnon korvauksen, Niemi-Laine toteaa.

Lisätietoja: Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja JHL, 040 702 4772