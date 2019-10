JHL:n tiukka vääntö tuotti tulosta: Arkea taipui neuvottelemaan työehdoista

JHL sai turkulaisen Arkea Oy:n perääntymään aikeistaan vaihtaa nykyinen Avaintan työehtosopimus huomattavasti heikompaan sopimukseen. Neuvottelut aloitetaan maanantaina 14.10.

Arkea Oy ottaa aikalisän työehtosopimukseen liittyvissä päätöksissään. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen tapasivat perjantaina 11.10. Tapaamisen aiheena oli Arkea Oy:n työehtosopimus ja siitä syntynyt kiista.

– Hienoa että asiasta neuvotellaan ja neuvottelujen pohjana on nimenomaan nykyinen työehtosopimus Avaintes. Nyt on tärkeää, että työntekijöiden ääni kuuluu, Niemi-Laine sanoo.

Arkea ilmoitti aiemmin syksyllä, että se aikoo vaihtaa käyttämänsä työehtosopimukset halvempiin. Tämä olisi tiputtanut ammattitaitoisen henkilökunnan kokonaisansioita pahimmillaan 30 prosenttia. JHL seuraa tarkasti, mitä Arkean työehdoista päätetään.

– JHL on valmiina työtaisteluun lyhyellä varoitusajalla, jos Arkea aikoo uudelleen lähteä polkemaan työehtoja. Emme katso sivusta, kun jäsentemme työehdot ovat uhattuina.

Arkea on kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö, jonka Turun kaupunki omistaa miltei kokonaan. Yhtiö on tehnyt vuodesta 2012 alkaen miljoonaluokan voittoa ja ennusteen mukaan yhtiö on voitollinen myös vuonna 2019.

Lisätietoja:

Päivi Niemi-Laine 040 702 4772