JLL perustaa Suomeen kiinteistörahoituksen neuvonantopalvelun

Maailman johtava kiinteistöneuvonantajapalveluiden tarjoaja JLL laajentaa Debt & Financial Advisory -palvelunsa myös Suomeen vastaamaan kasvavaan kysyntään. Uutta palvelua Suomessa vetämään tulee Eemeli Lehto.

Kiinteistösijoitusmarkkinan nopea kasvu luo kysyntää myös uudentyyppisille rahoitusratkaisuille. Perinteisen pankkirahoituksen rinnalle on noussut yhä monipuolisempia rahoitusvaihtoehtoja samalla kun markkinoille on tullut uusia luotottajia kuten vakuutusyhtiöitä ja velkarahastoja.

Rahoitusinstrumenttien monipuolistuminen vaatii yritysjohdolta aiempaa laajempaa ja syvällisempää osaamista, mikä on luonut kasvavan markkinan myös neuvonannolle.

“JLL on nyt jo Suomen johtava toimija osto- ja myyntineuvonannossa noin 30% markkinaosuudella. Velkaneuvonanto mahdollistaa sijoittajien kokonaisvaltaisen palvelemisen sillä pystymme auttamaan heitä monipuolisesti myös rahoitukseen liittyvien tarpeiden osalta”, JLL:n toimitusjohtaja Tero Lehtonen sanoo.

JLL Debt & Financial Advisory -palvelusta vastaamaan on nimitetty Eemeli Lehto 1. syyskuuta 2021 alkaen. Eemeli toimi ennen JLL:lle siirtymistään Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman kiinteistösijoituksiin keskittyneen Ylvan talousjohtajana. Tätä ennen Eemeli on toiminut velkajärjestelyjen parissa Senior Managerina Danske Bankin Debt Capital Markets -yksikössä.

”Olen luonnollisesti innoissani uuden edessä ja hyppään motivoituneena mukaan JLL:n tiimiin. On upea mahdollisuus päästä johtamaan ja rakentamaan palvelua, jolle on todellakin tilausta markkinalla. Usein rahoitusjärjestelyt ja -transaktiot vaativat erityisosaamista, jota alamme nyt tarjoamaan myös JLL:n asiakkaille. Aikaisempi laaja kokemukseni sekä monipuolisten rahoitusjärjestelyjen parista pankista että viimeisimpänä asiakkaan puolelta Ylvasta on kokonaisvaltainen yhdistelmä, joka tarjoaa erinomaiset lähtökohdat uudessa roolissani vastata asiakkaiden tarpeisiin ja haasteisiin.”

JLL nousi globaalin velka- ja rahoitusneuvonannon markkinajohtajaksi ostettuaan vuonna 2019 alan johtavan yrityksen, yhdysvaltalaisen HFF:n. Ruotsin markkinajohtaja JLL on ollut vuodesta 2015 lähtien.

Palvelulle voimakas kysyntä

JLL teetti Pohjoismaita koskevan kyselyn haastattelemalla kansainvälisiä kiinteistöluotonantajia. Kyselyn mukaan peräti 69 prosenttia EMEA-alueella toimivista luotottajista haluaa tulevaisuudessa luotottaa myös suomalaisia kohteita. Vasta 28 prosenttia kyselyyn vastanneista on näin jo tehnyt. Olennaista onkin, että sijoittajien rahoitustarpeet saadaan jatkossa kohtaamaan aiempaa paremmin tarjonnan kanssa.

Debt & Financial Advisory -palvelu on suunnattu niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin kiinteistösijoittajille, jotka hyödyntävät ulkopuolista rahoitusta investoinneissaan.

JLL:n Capital Markets -yksikön johtajan Tero Uusitalon mukaan palvelu pitää sisällään esimerkiksi investointikohteen rahoituksen järjestämisen, mahdollisen uudelleenrahoituksen, rahoitusehtojen neuvottelemisen, salkun riskiprofiilin kehittämisen, pääomarakenteen muokkaamisen ja optimoinnin ja suojausstrategian päivityksen.

“Tulevaisuudessa voimme pohtia myös palvelun laajentamisen kiinteistöistä koskemaan esimerkiksi infrahankkeita, jos asiakkaat niin toivovat”, Uusitalo sanoo.