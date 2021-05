Jo 1,5 miljoonaa suomalaista hypännyt S-mobiilin kyytiin – 50 000 innostunut mikrosäästämisestä

S-mobiili vahvistaa asemaansa suomalaisten suosikkisovellusten joukossa. S-ryhmän ja S-Pankin palvelut yhdistävällä S-mobiili-sovelluksella on jo 1,5 miljoonaa käyttäjää, ja 850 000 käyttää sitä viikoittain. Yli puoli miljoonaa on seurannut S-mobiililla omia ostojaan, ja mikrosäästämisen palvelu Säästäjälläkin on jo yli 50 000 käyttäjää.

S-mobiili on viikosta toiseen sekä App Store- että Google Play -sovelluskauppojen Suomen ladatuimpien sovellusten kärkisijoilla omassa kategoriassaan. Erityisesti viimeisen vuoden aikana sovelluksen latausten ja käyttöönottojen vauhti on kiihtynyt. – S-mobiilin käyttöönottajien määrä on kasvanut vuodessa yli 400 000 käyttäjällä ja aktiivisten viikkokäyttäjien määrä yli 200 000:lla. Luvut kertovat, että yhä useampi asiakasomistaja on löytänyt digitaalisten palveluidemme pariin ja saa sitä kautta enemmän irti osuuskaupan jäsenyydestään, S-ryhmän asiakkuusjohtaja Pekka Litmanen iloitsee. Sovelluksen menestyksen kulmakivenä on saumaton yhdistelmä asiakasomistajille tärkeitä ja arkea lähellä olevia palveluita ja etuja. Päivittäisten raha-asioiden lisäksi S-mobiilissa voi seurata esimerkiksi omia tai oman kotitalouden ostoja kuluneen vuoden ajalta. – Suomalaisia kiinnostaa oman kulutuksen seuranta. Yli puoli miljoonaa suomalaista on tarkistanut S-mobiilin Omat ostot -palvelusta mitä kaikkea omaan ruokakoriin tarttuu mukaan kauppareissulla. Palvelu auttaa asiakkaitamme tekemään ostoksia omien mieltymysten mukaan, sillä se kertoo esimerkiksi ruokaostosten hiilijalanjäljen, ravintoarvot ja kotimaisuusasteen, Litmanen tarkentaa. S-mobiilin käyttöä on kasvattanut myös Edut ja vinkit -osion suosio. Viimeisen puolen vuoden aikana etujen käyttö on kasvanut kolmanneksen, ja niille kertyy jopa 20 miljoonaa näyttökertaa kuukaudessa. Suomalaiset innostuneet mikrosäästämisestä S-mobiilista löytyy myös Suomen ensimmäinen mikrosäästämisen palvelu Säästäjä. Sen avulla voi säästää helposti osana päivittäistä rahankäyttöä esimerkiksi siirtämällä rahastoon S-ryhmän ostoksista kertyvän Bonuksen tai pienen summan jokaisesta korttiostoksesta. Säästäjällä on jo yli 50 000 käyttäjää. – Olemme huomanneet, että mikrosäästäminen kiinnostaa erityisesti uusia rahastosäästäjiä. Yli puolet Säästäjä-rahastosäästämisen vuonna 2020 aloittaneista sijoittaa ensimmäistä kertaa elämässään, kertoo digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja Carl-Edvard Holmberg S-Pankista. S-mobiilia kehitetään jatkuvasti asiakkaiden toiveita kuunnellen. Esimerkiksi S-mobiilin tunnistamiseen on tullut asiakkaiden toivomia muutoksia. S-mobiililla voi tunnistautua pankkitunnuksia vaativiin palveluihin sormenjäljellä tai itse valitulla tunnusluvulla. – Jatkossa asiakkaan ei tarvitse enää aluksi kirjautua S-mobiiliin sisään tunnistautuakseen S-mobiililla. Kesän aikana tunnistautumisesta tulee vieläkin helpompaa, kun S-mobiililla tunnistautuminen onnistuu yhdellä napin painalluksella niin S-Pankin kuin muissakin palveluissa, Holmberg jatkaa.

