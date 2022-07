Jo sadas ABC-latausasema avattiin – verkoston avaustahti jatkuu ripeänä

ABC-latausverkoston sadalla asemalla on yhteensä jo 656 sähköautojen latauspistettä, joilla voi ladata auton joko perus-, teho- tai suurteholatauksella. Verkoston rakentaminen S-ryhmän toimipaikkojen yhteyteen käynnistyi viime vuoden keväänä. Vuoden 2022 aikana sähköautoilijat ovat ajaneet täysin uusiutuvalla, tuulivoimalla tuotetulla ABC-latauksen sähköllä arviolta 15 000 000 kilometriä.

– Viime vuonna avasimme yhteensä 50 ABC-latausasemaa painottuen pääkaupunkiseudulle ja läntiseen Suomeen. Tänä vuonna avatut 50 asemaa ovat laajentaneet verkostoa kattaen myös Kaakkois- ja Itä-Suomea. Lisäksi työn alla on lähes 100 asemaa, kertoo ABC-latauksesta vastaava Olli Tervonen SOK:lta.

Alkukesästä uusia asemia on avattu vilkkaiden kesäreittien varrelle muun muassa seuraaviin kohteisiin: ABC Juva, Kuortti ja Mikkeli Pitkäjärvi, Prisma Pieksämäki ja Savonlinna, Prisma Liisanlehto Vaasa, S-market Kuhmo ja Vuokatti sekä Original Sokos Hotel Valjus Kajaani. Helsingin keskustan ensimmäiset suurteholaturit avattiin S-market Bulevardin yhteyteen kesäkuun lopussa.

– Uusissa avauksissa satsaamme erityisesti teho- ja suurteholataukseen. Olemme avanneet lyhyessä ajassa lähes 300 teho- ja suurteholatauspistettä sähköautoilijoiden iloksi erityisesti ABC-asemien ja S-ryhmän markettien yhteyteen, Tervonen sanoo.

Latausta kattavien palveluiden äärellä

ABC-latausverkosto rakentuu Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöiden lisäksi myös ABC-asemien ja Sokos Hotellien yhteyteen.

– Latausasiakkaamme selkeästi arvostavat ruokakaupan yhteydessä olevaa latausasemaa. Rakennamme latausverkostoa sinne, missä asiakkaamme liikkuvat ja viettävät aikaa eli kattavien palveluiden yhteyteen. ABC-liikennemyymälät varmistavat monipuolisella tarjonnallaan matkan jatkumisen ja hotelleissa laturit helpottavat erityisesti lomailevien ja työmatkoja tekevien sähköautoilijoiden matkantekoa, Olli Tervonen kertoo.

Lähimmän ABC-latausaseman ja ajantasaisen verkoston voi tarkistaa ABC-mobiilista, jonka avulla lataus myös maksetaan kätevästi.

ABC-latausasemia on tällä hetkellä yhteensä 100 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä 656 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 382, teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 170 ja suurteholatauspisteitä (teho max. 150 kW) 104 kappaletta. Ensimmäinen ABC-latausasema avattiin 27.4.2021 Prisma Itäkeskuksen yhteyteen Helsinkiin.

Lisätietoa ABC-latauksesta ABC-mobiilissa ja osoitteessa https://www.abcasemat.fi/fi/abc-lataus/sahkoauton-lataus