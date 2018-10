Joel Hallikainen konsertoi Mynämäellä, alaikäraja keikalle 65 vuotta

Joel Hallikaista pääsee pian kuuntelemaan maksutta – jos vain ikä riittää. Hallikainen on keikkaillut Attendon hoiva- ja palvelukodeissa ympäri Suomea tänä vuonna. Suuren kiinnostuksen vuoksi Attendo järjestää kaikille senioreille suunnatun ilmaiskonsertin Mynämäellä 7.11.

Joel Hallikaisen kiertue Attendon hoiva- ja palvelukodeissa on ollut menestys. Rakastettu artisti on tehnyt vaikutuksen niin ikäihmisiin, omaisiin kuin työntekijöihin. Kaikkiaan Hallikainen kiertää ainakin 84:ssä Attendon hoiva- ja palvelukodissa esiintymässä tämän vuoden aikana. Konsertit ovat luonteeltaan hoiva- ja palvelukodeissa asuville ja heidän läheisilleen räätälöityjä yksityistilaisuuksia, mutta suuren suosion ja sosiaalisen median kyselyjen innoittamana Attendo on päättänyt järjestää kaikille senioreille avoimen Joel Hallikaisen konsertin 7. marraskuuta klo 14 Mynämäellä Attendo Tavastilan hoivakodissa.



- Meille on Mynämäelle valmistunut hiljattain hoivakoti, jonne ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet. Ajattelimme, että tässä olisi hyvä tilaisuus tarjota Varsinais-Suomen senioreille viihdykettä, kun teemme muutenkin paljon paikallisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa, sanoo aluejohtaja Sari Laakso Attendosta.



Konserttiin osallistujien alaikäraja on 65 vuotta, mutta yläikärajaa ei ole. Ovella ei tarkasteta henkilöllisyyspapereita. Mukaan mahtuu 50 nopeimmin ilmoittautunutta. Henkilökohtaiset, sitovat ilmoittautumiset pyydetään Attendo Tavastilan johtajalle Maaret Sainiolle sähköpostitse (yhteystiedot alla).



- Jos tästä sukeutuu suuri yleisöryntäys, harkitsemme toisen seniorikonsertin järjestämistä jossain muualla. Eiköhän artistilta saada tarvittaessa aika sovittua, vaikka kiireinen vuosi Hallikaisella on. Joel Hallikainen on painottanut esityksissä ikäihmisten merkitystä ja suurta arvostusta heitä kohtaan. Haluamme siksi suunnata myös tämän avoimen konsertin iäkkäämmille osallistujille, kertoo Laakso.



Joel Hallikaisen esitys kestää noin tunnin, minkä jälkeen osallistujat pääsevät tutustumaan taloon ja toisiin senioreihin. Tarjolla on myös iltapäiväkahvit hoivakodin oman keittiön tekemien suolaisten ja makeiden tarjoilujen kera. Lämpimästi tervetuloa paikalle!



Aika: keskiviikkona 7. marraskuuta klo 14 alkaen

Paikka: Attendo Tavastilan hoivakoti (osoite: Häävuorentie 5, Mynämäki)

Ilmoittautumiset: maaret.sainio@attendo.fi viimeistään 1.11.2018. Huomioi, että 50 nopeimmin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.