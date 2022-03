Joensuu-Jyväskylä bussiliikenne jatkuu (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 24.2.2022 24.2.2022 10:59:49 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,04. Nyt taso on 4 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta nousi edellisen lumimyräkän seurauksena 5 cm, mutta nousu on tasaantunut. Muutokset alkuvuonna ovat olleet hitaita ja samaa odotetaan vielä maaliskuussa. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla juoksutuksia lisäämällä, viimeisin muutos on taas uudelleen pienempään päin. Pintojen alentamista perinteisiin kevätkuoppiin lumen sulamisen ennakointia varten ei ole aloitettu. Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä ja Vuotjärvellä pinnat ovat hieman yli ajankohdan keskimääräisen tason. Sama tilanne on myös Juojärvellä. Virtaamat ovat nousemassa ajankohdan keskimääräistä suuremmiksi. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 3 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,09. Maaliskuun aikana muutokset Haukiveden pinnassa ovat vähäisiä. Säännöstelemättömällä Rautalammi