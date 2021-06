Joensuulainen Rakennusliike Soimu Oy toteuttaa 12 miljoonan euron hankkeen Tuusulassa - Rakennusalan viime vuoden kovin kasvaja jatkaa kasvuaan Uudellamaalla

Laadukkaasta rakentamisestaan tunnettu joensuulainen Rakennusliike Soimu Oy vahvistaa edelleen liiketoimintaansa Uudellamaalla. Vuokratalo As Oy Tuusulan Kotipiha valmistuu puolentoista vuoden kuluttua sisältäen kaksi kolmekerroksista kerrostaloa ja 64 asuntoa. Tilaajana on Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy. Verollinen urakkahinta on noin 11,8 miljoonaa euroa. Urakka suoritetaan KVR-urakkana, jolloin urakoitsijalla on kokonaisvastuu koko rakennushankkeen toteuttamisesta mukaan luettuna kokoamiskoordinointi ja suunnittelu.

Rakennusliike Soimu Oy toteuttaa 12 miljoonan euron hankkeen Tuusulassa. Vuokratalo As Oy Tuusulan Kotipiha valmistuu puolentoista vuoden kuluttua. Havainnekuva: Tobias Tommila, Arkkitehdit LSV. Kuva on vapaasti julkaistavissa.

”Nyt solmittu urakkasopimus on hyvää jatkumoa Uudenmaan liiketoiminnan vakiinnuttamiseksi. Tämä on euromääräisesti toistaiseksi suurin urakkamme Uudellamaalla”, kertoo toimitusjohtaja Petri Kahelin. Soimu Oy rakentaa myös Nurmijärven Klaukkalassa - omistusasunnot ennakkomarkkinoinnissa Soimu rakentaa myös Nurmijärven Klaukkalan keskustaan kerrostalokiinteistön, jonka ennakkomarkkinointi on hyvässä vauhdissa. Asunto Oy Nurmijärven Kisakoti valmistuu talvella 2023. Viisikerroksiseen taloon rakentuu 37 omistusasuntoa tiloiltaan 27 neliöstä 81,5 neliöön. Kohde on yhtiön ensimmäinen omaperusteinen kohde Uudellamaalla.



Soimu Oy keskittyy urakointiin, kasvaa vahvasti Uudellamaalla ja Kuopiossa Soimu sijoittui Rakennuslehden Suurimmat -kyselyssä ylivoimaisesti kärkeen. Viime vuoden kovimpana kasvajana Soimu paisutti urakoinnilla liikevaihtoaan 323 prosenttia 23,7 miljoonan euroon.



Hallituksen puheenjohtaja Eero Mustosen mukaan Rakennusliike Soimu Oy keskittyy yhä vahvemmin urakointiliiketoimintaan. Aluetoimiston avaaminen Helsinkiin vuonna 2019 oli strategisesti onnistunut päätös. ”Odotamme, että jatkossa valtaosa urakoinnin liikevaihdosta tulee Uudeltamaalta. Avasimme myös alkuvuodesta aluetoimiston Kuopioon, jossa toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Ensimmäinen työmaakin Kuopiossa on jo käynnissä.” Eero Mustonen kertoo, että koronan aiheuttama hankkeiden lykkäykset ja nyt vallitsevat saatavuus ongelmat esimerkiksi elementtitoimitukselle nakertavat kuluvan vuoden liikevaihtoa, mutta suunnittelupöydällä ei ole hankkeista pulaa. Soimu tavoittelee tulevina vuosina vuosittaisen liikevaihdon vakiinnuttamista 20 - 30 miljoonan euron kokoluokkaan.

