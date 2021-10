Joensuun ja Kuopion välille uusia bussivuoroja ja parempia matkaketjuja (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Sorateiden syysmuokkauksiin ja kunnostuksiin sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus (Keski-Suomi, Itä-Suomi) 27.10.2021 14:30:03 EEST | Tiedote

Syksyn lumi-, räntä- sekä vesisateet ovat tuoneet haasteita sorateiden hoitoon, ja tienkäyttäjäpalautteita niiden huonosta kunnosta on tullut runsaasti. ELY-keskuksen vastuulla olevia sorateitä Keski- ja Itä-Suomessa on yhteensä noin 10 000 km, joka on noin 47 % koko alueen maantieverkosta. Alueen sorateiden hoito sisältyy 21 maanteiden hoitourakkaan, joissa sorateiden pituus vaihtelee noin 300 km:stä 730 km:iin.