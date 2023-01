Johanna Sipolasta Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja

Keskuskauppakamarin talous- ja hallintojohtajaksi Yvonne Backas, johtavaksi veroasiantuntijaksi Tomi Viitala 19.1.2023 15:38:50 EET | Tiedote

Keskuskauppakamarin talous- ja hallintojohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Yvonne Backas. Johtavaksi veroasiantuntijaksi on valittu kauppatieteiden tohtori Tomi Viitala. Molemmat aloittavat Keskuskauppakamarissa maaliskuun aikana. Sekä Backas että Viitala palaavat tuttuun taloon, sillä molemmilla on työhistoriaa Keskuskauppakamarista jo aiemmin.