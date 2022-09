Johtava kyberturvallisuusyhtiö Truesec rantautuu Suomeen

Truesec tuo johtavaa kyberturvaosaamista Suomeen

Truesecin kyberturvaosaamisen kysyntä jatkaa kasvuaan globaalisti. Vastatakseen kasvavaan kyberturvaosaamisen tarpeeseen ja estääkseen tietomurtoja, kyberturvallisuusyhtiö käynnisti Suomen toiminnot tunnetun kyberturva-ammattilaisen Sami Laihon ja toimitusjohtaja Matti Vainion voimin, elokuusta 2022 alkaen.

Nykypäivän yritysten haasteena on pystyä vastaamaan nopeasti kasvavan kyberrikollisuuden uhkiin, ja Suomi ei ole millään tavalla poikkeus. Estääkseen tietomurtoja, Truesec jatkaa johtavien kyberturvapalveluidensa tuomista uusille markkina-alueille.

Johtavaa kyberturvaosaamista Suomessa ja Pohjoismaissa

Pääomasijoittaja, IK Partnersin, tukemana Truesec aloitti toimintansa Suomessa elokuussa ja tarjoaa kyberturva-alan ammattilaisten voimin johtavaa kyberturvapalvelua suomalaisille asiakkaille.

"Nyt kun Truesec ja sen 250 huippuosaajan joukko saadaan osaksi Suomessa tarjottavia palveluita, nostamme kykymme suojata organisaatioita ja vastata kyberhyökkäyksiin täysin uudelle tasolle. Yhteiset resurssimme antavat meille markkinoiden johtavan kyvykkyyden Suomessa ja kansainvälisesti", kertoo Truesec Oy:n tutkimusjohtaja Sami Laiho.

Truesec Oy:n toimitusjohtaja Matti Vainio tulee, kokeneen tiiminsä tukemana, keskittymään Suomen toimintojen kasvattamiseen ja ohjaamiseen Truesecin yleisen tavoitteen mukaisesti: Estää tietomurtoja ja minimoida niiden vaikutukset.

"Odotan innolla Truesecin toimintojen laajentamista Suomeen. Paikallisten kokeneiden huippuosaajien ja Truesecin palvelukapasiteetin sekä Pohjoismaissa vahvan jalansijan yhdistäminen antaa meille etulyöntiaseman nykymarkkinoilla. Ruotsissa Truesec on ykkösvalinta kyberturvakumppaniksi. Meidän tavoitteemme on olla vastaavassa asemassa myös Suomessa." kertoo Matti Vainio, Truesec Oy:n toimitusjohtaja.

Truesec jatkaa Euroopan toimintojensa vahvistamista

Kyberturvasta huolehtiminen on välttämätöntä kaikille organisaatioille, niiden digitaalisen omaisuuden ja toiminnan suojaamiseksi. Vastatakseen kasvavaan kyberturvaosaamisen tarpeeseen, Truesec on viime vuodet keskittynyt kapasiteetin kasvattamiseen ja kyberpalvelujensa laajentamiseen. Tällä hetkellä kyberturvayhtiöllä on toiminnot Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja suojaamme asiakkaita ympäri maailman.

"Ottaen huomioon kyberhyökkäysten monimutkaistumisen ja vaikutuksen yritysten toimintaan, tarvitaan lisää kyberturvaosaamista suojaamaan yrityksiä ja yhteiskuntaa. Suomen toimintojen aloittaminen on luonnollinen askel Truesecille. Samin ja Matin ainutlaatuinen osaaminen ja kokemus tulee olemaan erittäin arvokasta asiakkaillemme Suomessa", kertoo Anna Averud, Truesec Group:in toimitusjohtaja.

Tietoa Truesecistä

Truesec on globaali kyberturvallisuusyhtiö, jonka tarkoitus on selkeä: Luoda turvallisuutta ja kestävyyttä digitaaliseen maailmaan estämällä tietomurtoja ja minimoimalla niiden vaikutuksia. Vuosien myötä Truesec on saavuttanut vahvan maineen ja ansainnut organisaatioiden luottamuksen maailmanlaajuisesti. Tänä päivänä Truesec koostuu 250:stä osaajasta, kattaen kaikki kyberturvallisuuden osa-alueet.

Lisätietoa: https://www.truesec.com/

Yhteystiedot

Matti Vainio

Toimitusjohtaja, Truesec Oy

matti.vainio@truesec.com

+358 50 411 5252

Sami Laiho

Tutkimusjohtaja, Truesec Oy

sami.laiho@truesec.com

+ 358 50 570 1100

Anna Averud

Toimitusjohtaja, Truesec Group

anna.averud@truesec.com

+46 (0)70 918 30 48

Marcus Murray

Perustaja, Truesec Group

marcus.murray@truesec.se

+46 (0)70 918 30 01