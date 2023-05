Joka neljäs vauva maailmassa syntyy liian pienenä tai liian aikaisin. Tutkijat esittävät menetelmiä tilanteen parantamiseksi

Väitös: Rakennussuojelu säilyttää myös tavallisiin rakennuksiin sitoutuneita arvoja ja resursseja 3.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Rakennussuojelun tavoitteena on olemassa olevien rakennusten ja niiden arvojen säilyttäminen. Viime aikoina sekä rakennussuojelun kohteet että monet toimintatavat ovat muuttuneet. Samalla rakennusten suojelulle on löydetty uudenlaisia perusteita perinteisen rakennussuojelukeskustelun ulkopuolelta. Iida Kalakoski tarkastelee väitöskirjassaan, miksi rakennussuojelu on kestävän kehityksen näkökulmasta merkityksellistä ja ajankohtaista.