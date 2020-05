Joka viides välittäjien tekemä asunto-osakekauppa toteutetaan digitaalisesti

Asuntokaupan hidastumisesta huolimatta digitaalinen asuntokauppa jatkaa voimakasta kasvua. Asuntokaupat etänä mahdollistavan DIAS-palvelun kautta tehtiin huhtikuussa 471 kauppaa. Tämä on noin 18,5 % Suomen kaikista kiinteistönvälittäjien tekemistä asunto-osakekaupoista.

“DIAS on aivan älyttömän kätevä. Omalta osaltani kauppa vei aikaa noin 10 minuuttia”, kertoo Hilkka Pelander. Pelander myi toisessa kaupungissa sijaitsevan kaksionsa DIASin avulla helmikuussa. “Kauppa, välittäjän palkkio sekä verot hoituivat kotisohvalla istuen”, Pelander jatkaa.

Tällä hetkellä DIAS mahdollistaa digitaalisen kaupankäynnin perinteisillä paperisilla osakekirjoilla. DIAS-kaupassa osakekirja siirtyy suoraan holvista toiseen ja kaikki muu hoituu digitaalisesti pankkien ja välittäjien toimesta. Myös kauppakirja allekirjoitetaan digitaalisesti. Kuluttajalta digitaalinen asuntokauppa vaatii vain voimassaolevat verkkopankkitunnukset.

“Tämä kaikki on vasta alkua. Tavoitteenamme on laajentua myös kiinteistökaupan puolelle sekä tehdä asuntokaupasta entistäkin mukavampaa kaikille osapuolille”, sanoo DIASin toimitusjohtaja Sami Honkonen.

DIAS on kaikille välittäjille ja pankeille avoin järjestelmä. DIASin piirissä on jo yli 3 000 välittäjää. Kesäkuussa myös kolme uutta pankkiryhmää ottaa DIASin käyttöön ja sen myötä DIAS kattaa 98 % asuntolainamarkkinasta. DIASin käytön aloittavat Säästöpankkiryhmä, POP Pankki -ryhmä sekä Suomen Hypoteekkiyhdistys. Ennestään mukana ovat Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP ja S-Pankki.

“Digitaalisen asuntokaupan kasvaessa vauhdilla liittyminen oli meillekin asuntorahoitukseen erikoistuneena toimijana itsestään selvää”, toteaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vt. pankinjohtaja Päivi Salo.

DIAS on suomalaisten yrittäjien kehittämä alusta, jonka taustalla on poikkeuksellinen yhteistyö kilpailevien kiinteistönvälittäjien ja pankkien välillä. Yhteistyön tuloksena on syntynyt koko alaa hyödyttävä palvelu. Palvelu mahdollistaa asuntokaupat turvallisesti etänä.