”Jokaisen tulisi hyväksyä oma vajavuutensa ja oma pahuutensa” – Psykologi Pirkko Lahden henkilökuva on puheenvuoro mielen hyvinvoinnin merkityksestä

Psykologi Pirkko Lahti (s. 1941) on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kysytty luennoitsija, joka tunnetaan ennen kaikkea Suomen Mielenterveysseuran pitkäaikaisena toiminnanjohtajana. Minna Maijalan kirjoittama henkilökuva Pirkko Lahdesta on puheenvuoro mielen hyvinvoinnin merkityksestä ja inhimillisten rajojen kunnioituksesta.

Teos kokoaa yhteen Pirkko Lahden keskeisiä oivalluksia ihmisten kohtaamisen taidosta.

Lahti on työssään pyrkinyt murtamaan mielenterveyden ongelmia kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja ja pelkoja. Lahden käsitys ihmisyydestä ja ihmisarvon tilasta perustuu syvään kokemukseen terapia- ja kriisityössä sekä Euroopan kidutuksenvastaisessa toimikunnassa. Lahti on osaltaan ollut siirtämässä keskustelun painopistettä mielenhäiriöistä kohti mielenterveyttä ja välittänyt ymmärrystä siitä, että mielenterveys on tärkeä osa hyvinvointia ja koskee meitä kaikkia.

FT Minna Maijala (s. 1975) on helsinkiläinen naisten elämäkertoihin syventynyt tietokirjailija. Häntä kiinnostaa historiallinen ihmiskuva, joka näkyy myös mielenterveyden muuttuvissa normeissa. Maijalan teos Herkkä, hellä, hehkuvainen - Minna Canth (2014) oli Tieto-Finlandia-ehdokas. Häneltä on aiemmin myös ilmestynyt teoksetKultakauden maanalainen vastarinta (Otava, 2017), Punaiset kengät. Minna Canthista, rakkaudesta ja vallasta (Otava, 2019) sekä Katri Vala (Otava 2020).

Pirkko Lahti. Kuuntelija ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Maria Jyrkkään lukemana äänikirjana ja on käsittelyvapaa 31.8.2022.

Pdf-vedokset ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi