Joko Tiktok on hallussa? Tokkerin käsikirja opettaa Tiktokin salat selkeäsanaisesti ja helpoilla ohjevideoilla

Tiktok tuntuu olevan kaikkialla, mutta onko liian myöhäistä hypätä mukaan kelkkaan, jos videosovellus on itselle edelleen umpivieras? Ei missään tapauksessa, lupaavat Tokkerin käsikirjan tekijät Jaakob Rissanen ja Ville Kormilainen.

Tokkerin käsikirja käy huolellisesti ja havainnollistaen läpi lyhytvideoiden tekemisen perusperiaatteet älypuhelimen kameran käytöstä videon suunnitteluun, kuvaamiseen ja leikkaamiseen.

Kirja kertoo, minkälaiset trendit Tiktokissa menestyvät, miten sovelluksessa löytää ”sen oman jutun” ja mikä merkitys hyvin valitulla musiikilla on videon menestymiseen. Tokkerin käsikirja myös tiedostaa Tiktokin miinuspuolet, ja siinä muistutetaankin, kuinka ennen videoiden julkaisemista kannattaa pohtia tarkkaan, haluaako antaa niiden lähteä leviämään netissä.

Opaskirjassa on tekstin ohessa opetusvideoita, jotka lukija voi käynnistää omalla älypuhelimellaan. Tokkerin käsikirjasta on tehty myös aivan uudenlainen sähkökirja, jossa opetusvideot saa pyörimään suoraan kirjan sivuilta. Rissasen ohjevideoiden lisäksi kirjan videoissa nähdään ja kuullaan Tiktokissa aktiivista ja kekseliästä Fäm-ryhmää eli Jani Utriaista, Aatu Melasta ja Erik Rauhalaa. Heidän @teamfam-tilillään on Tiktokissa jo yli 50 tuhatta seuraajaa.

Maailman suosituimpiin älypuhelinsovelluksiin lukeutuva Tiktok on erityisesti lasten ja nuorten suosiossa, mutta mitään yläikärajaa videoiden tekemiselle ei ole. DNA:n teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2020 yhdeksän prosenttia 15-74-vuotiaista suomalaisista käytti viikoittain Tiktokia, eikä sen suosio eri ikäryhmissä viimeisen kahden vuoden aikana ole ainakaan laskenut.

Hauskoilla temppu- ja haastevideoillaan Tiktok-suosioon noussut 20-vuotias Rissanen aloitti itse tokkaamisen, koska halusi voittaa kaverinsa videoiden näyttökerroissa. Nyt Rissasella on Tiktokissa yli 100 000 seuraajaa. Hänen mielestään sovelluksen paras puoli on sen rajattomuus: videoita ei voi tehdä oikein tai väärin, ja esimerkiksi palvelulle tyypilliset tanssihaasteet saavat hänet astumaan mukavuusalueensa ulkopuolelle.

”Minulle Tiktok on hauskanpitoa, josta tuli työ. Se hauskuus ei ole onneksi ammattimaistumisen myötä hävinnyt minnekään”, Rissanen kertoo.

Media-alan yrittäjänä työskentelevä Rissanen tekee Tiktok-videoidensa lisäksi yhteisiä Youtube-videoita puolisonsa Ritan kanssa. Lisäksi heillä on yhteinen Landella-podcast, jossa kaksikko puhuu elämästään kahden pienen lapsensa kanssa maalaistalossa Itä-Suomessa. Ville Kormilainen on viestintäalan konsultti ja tietokirjailija, joka on kiinnostunut erityisesti nuorten mediankäytöstä. Kormilainen aikaisemmin julkaissut esimerkiksi Tubettajan käsikirjan yhdessä Roni Backin kanssa.

Tokkerin käsikirjan sähköinen versio on jo saatavilla lukuaikapalveluissa. Fyysinen kirja ilmestyy 10.1.2022.

Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja pdf-vedokset anni.gullichsen@otava.fi