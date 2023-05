Jonas Eikan palkittu ja ylistetty novellikokoelma luo uusia kerronnan tapoja

Jonas Eikan toinen teos Auringon jälkeen on surrealistinen ja vahvatunnelmainen viiden tarinan kokoelma, joka liikkuu maailmassa Cancúnista Kööpenhaminaan ja Lontoosta Nevadan aavikolle. Novellit kuvaavat nykyihmisen suhdetta teknologiaan, kapitalismiin ja ihmisyyteen itseensä.

Kirjan moniulotteisten hahmojen vaiheikkaat elämät vievät lukijan matkalle läpi erilaisten todellisuuksien ja tunteiden. Eika yhdistää taidokkaasti kauniin ja groteskin, hyperrealismin ja fantasian luoden taltuttamatonta sekä rajoja ylittävää kerrontaa. Auringon jälkeen on teos, joka haastaa lukijan ajattelemaan kirjan kuvailemaa maailmaa ja hyväksymään tarinoiden omaperäisen mutta mestarillisen otteen.

Jonas Eika (s. 1991) on yksi tanskalaisen kirjallisuuden kiinnostavimpia nimiä. Auringon jälkeen on hänen toinen teoksensa. Se palkittiin vuonna 2019 Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnolla, ja se oli yksi International Booker Prize -ehdokkaista. Kirjan on suomentanut Kari Koski.