Joona Taipale palkittiin psykoanalyyttistä teoriaa käsittelevästä työstä

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yliopistonlehtori Joona Taipale on palkittu työstä, jota hän on tehnyt psykoanalyyttisen tutkimuksen kehittämiseksi. Palkinnon pohjana on artikkeli ”The Illusion of Contact”, joka ilmestyi viime vuonna International Journal of Psychoanalysis -lehdessä.

Joona Taipale, kuvaaja Petteri Kivimäki

Palkinnon arvo on 10.000 SEK ja se jaetaan harvoin, kerran 2–4 vuodessa. Palkinnon myönsi pohjoismaiden psykoanalyyttisten yhdistysten johtohahmoista koostuva kansainvälinen raati. Palkinto annettiin Malmössä. Artikkeli tarkastelee Donald Woods Winnicottin ajattelua. Se tutkii ihmisten välisten kohtaamisten onnistumisia ja puutteita niin arkielämässä, kliinisissä tilanteissa kuin myös historiallisessa tutkijayhteisössä. Keskittymällä erityisesti viimeksi mainittuun artikkeli tuo esiin Winnicottin ajattelun laiminlyötyjä näkökohtia ja arvioi niiden avulla avoimen dialogin edellytyksiä psykoanalyyttisen yhteisön sisällä. Taipale johtaa Suomen Akatemian hanketta ”Epäsymmetrisiä kohtaamisia: intersubjektiivisuus ja rajojen tuntu”, hankkeen kesto on 01.09.2022–31.08.2026. Siinä tutkitaan, miten hahmotamme rajat itsen ja toisten välillä. Psykoanalyyttista tutkimusta ja kehityspsykologiaa hyödyntävä hanke tuottaa systemaattisen filosofisen teorian itsen rajojen kokemuksesta: se selvittää miten omien rajojen tuntu hahmottuu samanaikaisesti kokemuksen eri tasoilla, tutkii näiden välisiä jännitteitä ja käsitteellistää sosiaalista vuorovaikutusta tästä uudesta näkökulmasta. Palkitun artikkelin tiedot: The illusion of contact: Insights from Winnicott’s 1952 letter to Klein (2021) International Journal of Psychoanalysis, 102 (1), 31-50, http://doi.org/10.1080/00207578.2021.1878005 Lisätietoja: Joona Taipale,+358503577186, joona.h.taipale@jyu.fi

