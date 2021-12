Joonatan Tolalle ja Sanna Puutoselle Kalevi Jäntin palkinnot

Palkintolautakunnan perustelut Joonatan Tolan Punaisesta planeetasta:

Joonatan Tolan Punainen planeetta on osin arkistomateriaaliin perustuva romaani aika kaoottisesta perheestä. Perheen isän päihde- ja mielenterveys- ja taloudenpito-ongelmiakin suurempi haaste on se, että isän kyky vastustaa auttamisyrityksiä on omaa luokkaansa. Teos välttää helppoja syy-seuraussuhteita, eikä tarjoa tulkintaa siitä, miksi kaikki meni näin, mikä osa on isoisän hengityshalvauksella, oliko äitisuhteessa vikaa tai johtuiko kaikki isovanhempien porvarillisuudesta. Kun isä lopulta kuolee, lukija on helpottunut, nimenomaan lasten takia. Teos on tavallaan musertava, mutta ennen kaikkea odottamaton: koontitavaltaan, huumoriltaan ja siinä, mitä se kertoo ihmisen mahdollisuudesta selviytyä, toimia toisin kuin lapsuudenperheessä oli tapana ja jollakin tapaa antaa anteeksi.

Joonatan Tola (s. 1983) on suomen kielen maisteri ja tohtoriopiskelija Helsingin yliopistosta. Hän on itseoppinut pianisti ja shakinpelaaja, joka harrastaa dériveä, päämäärätöntä harhailua. Tola asuu perheensä kanssa Joensuun puutarhakaupunginosassa.

Palkintolautakunnan perustelut Sanna Puutosen Sydänmuurista:

Jos teos on tyylillisesti eheä, varmavaistoisesti sommiteltu ja ilmaisultaan täsmällinen, olemme hyvän proosan äärellä. Kun näihin hyveisiin vielä yhdistyy äkkiväärä yllätyksellisyys ja omaperäisyys, koemme vaikuttavan taiteellisen elämyksen. Sellaisen taikatempun Sanna Puutonen onnistuu Sydänmuuri-teoksessaan tekemään. Rakennetun ympäristön ja ihmisen vuorovaikutus ei äkkiseltään kuulosta riehakkaalta aiheelta, mutta esikoiskirjailijan näkemys kantaa. Sydänmuurin proosatekstit vievät ylvään teorian ja sattumanvaraisen elämän leikkauspisteeseen, sinne missä formaali suunnitteluprosessi kohtaa levottoman ihmisen. Sanna Puutosen esikoinen on avarien perspektiivien ja viileän komiikan onnellinen lapsi.

Sanna Puutonen (s. 1989) on helsinkiläinen kirjoittaja ja filosofian maisteri. Hän on opiskellut arkkitehtuuria Aalto-yliopistossa ja kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Puutonen voitti J.H. Erkon kirjoituskilpailun 2018.

Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon myöntää Kalevi Jäntin säätiö, jonka WSOY:n pääjohtaja, professori Jalmari Jäntti ja rouva Hildur Jäntti perustivat heidän nuorena kuolleen poikansa muistoksi. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen. Kalevi Jäntin palkinnon on saanut 131 kirjailijaa.

Säätiön palkintolautakunnan puheenjohtaja on kanslianeuvos Satu Jäntti-Alanko ja jäsenet VTT Anna Alanko, kriitikko Mervi Kantokorpi, professori Jyrki Nummi, kustantaja Touko Siltala ja runoilija Saila Susiluoto. Kalevi Jäntin palkinnon arvo on 18 000 euroa.