Joseph Youssef valittiin Vuoden Restonomiksi 2019

NoHo partnersin ravintolaryhmän johtaja Joseph Youssef on valittu Vuoden Restonomiksi 2019. Joseph on järjestyksessään 19. Vuoden Restonomi. Arvonimi luovutettiin Josephille Haagan restonomikampuksen 50-vuotisjuhlassa 25.1.2020.

Vuoden Restonomi -palkinto on kunniamaininta Haaga-Heliasta valmistuneelle restonomille, joka on innovatiivisuudellaan ja esimerkillisyydellään viitoittanut tietä tuleville restonomeille. Valinnan tekevät Haagan Restonomit, joka on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan restonomikampukselta valmistuneiden restonomien taustayhteisö.



Joseph on toiminut ravintola alalla melkein koko ikänsä. Hän opiskeli alan tutkinnon kotimaassaan Libanonissa ja teki paljon alan töitä. Suomeen tultuaan hän kotiutui Saloon, jossa hän aloitti tiskaajana, mutta eteni kahdessa kuukaudessa kokiksi, kun pääsi näyttämään taitonsa.



Vuonna 2010 Joseph päätti lähteä opiskelemaan, koska halusi kehittää osaamistaan ja laajentaa työmahdollisuuksiaan. Hän sai opiskelupaikan Haagan kampukselta, englanninkielisestä restonomi-koulutuksesta. Samaan aikaan hän aloitti turkulaisravintola Tintåssa kokkina.



Vuonna 2012 Joseph osallistui Suomen Top Chef -kilpailuun. Se muutti hänen elämänsä ja avasi uusia ovia. Vuonna 2014 Joseph muutti Helsinkiin ja aloitti keittiöpäällikön työt välimerelliseen ruokaan erikoistuneessa Krog Madamessa. Seuraavaksi polku vei GLO Hotelli Kluuvin keittiöpäälliköksi. Siellä Joseph kehitti uudenlaisen ravintolakonseptin, The Tray:n, jonka ruokalista koostuu vadilla tarjottavista annoksista. Muutaman vuoden jälkeen hallinnollisella puolella työskentelystä haaveillut Jose laittoi esiliinan naulaan ja hyppäsi ravintolaryhmän johtajaksi NoHo Partnersille, jossa hänen vastuullaan on usean ravintolan liiketoiminta.



”Jos miettii, että neljä vuotta sitten olin vielä opiskelija ja nyt työskentelen isossa asemassa, jonka jokainen opiskelija haluaisi saavuttaa, niin onhan tässä tapahtunut ihan huikea askel. Haaga on ollut minulle ja uralleni piste i:n päälle”, Joseph toteaa.



Vuoden Restonomi -kunniamaininnan aiemmin saaneita henkilöitä ovat mm. McDonald's Finlandin HR-johtaja Maarit Latvala, Tapahtumahotelli Huoneen perustaja ja omistaja Evon Blomstedt, ravintoloitsija Ville Relander sekä Aurinkomatkat – Suntours Oy: n toimitusjohtaja Timo Kousa.



Haaga-Helian Haagan restonomikampus on Suomen suurin restonomikouluttaja ja se on tarjonnut hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon koulutusta vuodesta 1969. Restonomi-tutkintonimike otettiin käyttöön vuonna 1982.

Lisätietoja: koulutusohjelmajohtaja, kampusvastaava Risto Karmavuo, Haagan restonomikampus, Haaga-Helia amk, +358 400 538 740, risto.karmavuo@haaga-helia.fi