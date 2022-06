Joukkoliikenteen kesäaikataulukausi alkaa Raahen seudulla sekä reiteillä Oulu–Raahe ja Oulu–Oulainen

Kesäajan joukkoliikenne palvelee pääasiassa työ- ja asiointimatkoja. Työmatkaliikennettä ajetaan Paavolasta Ruukin ja Revonlahden kautta Raaheen sekä Oulusta Oulaisiin yleisimpinä työssäkäyntiaikoina. Aikataulut ovat saatavilla Google Mapsista sekä Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -sovelluksesta. Lisätietoja lipputuotteista löytyy Matkahuollon verkkokaupasta. Aikatauluja ja tietoa lipputuotteista on saatavilla myös linja-autoista.

Alla on lueteltu ELY-keskuksen liikenne pääsuunnittain kesäaikataulukaudella sekä liikenteeseen tehdyt keskeiset muutokset. Osaan vuoroista on lisäksi tehty pieniä reitti- ja aikataulumuutoksia.

Paavola–Ruukki–Revonlahti–Raahe

Liikennettä on arkipäivisin kolme ja lauantaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Vuoroja voi käyttää ympärivuotiseen työmatkaliikenteeseen Raaheen. Työmatkustajille ja muille säännöllisesti matkustaville on saatavilla edullinen kausilippu.

Oulu–Lumijoki–Siikajoenkylä–Raahe

Liikennettä on arkipäivisin kaksi vuoroa Oulusta Raaheen ja yksi vuoro Raahesta Ouluun. Lauantaisin liikennettä on kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Reittiä on nopeutettu talviaikataulukauteen verrattuna siten, että vuorot ajetaan suorinta reittiä Siikajoenkylän ja Raahen välillä.

Oulu–Oulainen

Liikennettä on arkipäivisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Vuoroja voi käyttää ympärivuotiseen työmatkaliikenteeseen Oulaisiin. Työmatkustajille ja muille säännöllisesti matkustaville on saatavilla edullinen sarjalippu.