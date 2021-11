Joulukuuset saapuivat Naantalin torille ja Itsenäisyydenpuistoon – jouluvalot syttyvät 25.11. joulunavaustapahtumassa

Naantalin kaupungin visuaalinen ilme uudistuu – käyttöön myös uusi Muumimaailman kotikaupunki -logo 4.10.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

Naantalin kaupungin visuaalinen ilme on uudistunut. Osana uudistusta Naantali on ottanut käyttöön uuden ”Naantali – Muumimaailman kotikaupunki” -logon. Logo on osa kaupungin ja Moomin Characters Oy Ltd:n yhteistyösopimusta, joka käynnistyi heinäkuussa.