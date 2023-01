Joulukuussa 11 700 työtöntä työnhakijaa

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.1.2023 26.1.2023 11:39:09 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,08. Nyt taso on 2 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on noussut vuodenvaihteesta 6 cm. Nyt pinnan nousupyrähdys vaikuttaa rauhoittuvan sään pakastuessa, mutta tuskin kääntyy laskevaksi ennen kevättä. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, ja juoksutus on ollut viime viikkoina noin kaksinkertainen ajankohdan keskimääräiseen, mutta kapasiteettiin nähden kuitenkin pienehköä. Pinnat yritetään pitää edelleen kesäkorkeuksissa. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Juojärvi on 5 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Säännöstelylupien mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 21 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,93. Haukiveden pinta on noussut tammikuussa 3 cm ja ennuste näyttää saman suun