Joulukuussa Pohjois-Savossa 11 900 työtöntä työnhakijaa

Ilman lomautettuja työttömien määrä on reilut 10 700, eli 1 200 työtöntä vähemmän, kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois­-Savossa on 10,6 %, mikä on 3,1 prosenttiyksikköä viime vuotta alhaisempi. Koko maan työttömien osuus työvoimasta on 10,5 %.

Nuoria, alle 25­-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 1 500, eli 23 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömiä on vajaa 4 700, mikä on 4,5 % vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski loppukesän ja syksyn aikana, mutta nousi jälleen marraskuusta joulukuuhun 58 työttömällä.

Seutukunnittain tarkasteltuna työttömyys aleni kaikilla Pohjois­-Savon seuduilla, eniten Varkauden seudulla (­29 %) ja Ylä-­Savossa (­26 %). Matalin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Sisä­-Savon seudulla (9,1 %) ja vastaavasti korkein Koillis-­Savossa (12,6 %).

Joulukuussa uusia avoimia työpaikkoja oli 3 400.

Joulukuun 2021 työllisyyskatsaus (tem.fi)

https://www.temtyollisyyskatsaus.fi