Joulumyynti verkossa räjähtämässä! ”Korona ja käyttämättömät rahat luomassa kulutusjuhlan verkkoon”, arvioi ETLA:n Kangasharju

Verkkokaupan tilausmäärät kasvoivat heinä-syyskuussa lähes 70%, kertoo yli 2000 verkkokaupan todellista myyntiä seuraava verkkokauppaindeksi. ”Indeksi ennakoi kaikkiaan hurjaa kasvua joulumyyntiin verkossa”, tiivistää indeksiä julkaisevan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. ”Koronan takia on syntynyt patoutunutta kysyntää, kun ei ole voitu kuluttaa esimerkiksi matkoihin. Verkkomyynnin miljardibuumi voi näkyä jopa kauppataseessa saakka”, arvioi ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Lehdistötiedote 8.10.2020

Korona-aika on opettanut suomalaiset kiihtyvää tahtia verkkokaupan käyttäjiksi. Tämän vahvistaa vuoden kolmannen neljänneksen verkkokauppaindeksi, perustuen yli 2000 suomalaisen verkkokaupan todellisiin myyntilukuihin.

”Pakko sanoa, että koronasta huolimatta on yllätys, että mennään näin kovaa vauhtia vuoden takaiseen verrattuna. Tilausmäärät kasvoivat käytännössä 70% ja euromääräinen kasvu kipuaa jo kohti 40 prosenttia. Vuositasolla puhutaan siis kirkkaasti miljarditason kasvusta, verkkokaupan kokonaismäärään suhteutettuna”, kuvailee Markku Korkiakoski, verkkokauppaindeksiä ylläpitävän Vilkas Groupin toimitusjohtaja.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju arvioi, että nyt ovat olleet kaikki taivaanmerkit kohdillaan verkkokaupan kasvua ajatellen, erityisesti joulumyyntiin.

”Ensinnäkin korona kiihtyy jälleen, eli kivijalkoihin ei ole tungosta luvassa. Koronavuosi on ollut myös kulutuksen kannalta aivan poikkeuksellinen. Koronan takia on syntynyt patoutunutta kysyntää, kun ei ole voitu kuluttaa esimerkiksi matkoihin. Korona ja käyttämättömät rahat ovat siis luomassa kulutusjuhlan verkkoon”, ennakoi Kangasharju.

Kangasharjun mukaan nyt satsataan ennen muuta kotiin, kodin laitteisiin ja kotona elämiseen. Kyseessä on siis sama laajempi ilmiö, joka näkyy myös asuntolainojen kovana kysyntänä. Joka tapauksessa verkkokaupan kasvu näyttää saavuttavan mitat, jotka voivat näkyä jopa kansantalouden tilinpidossakin.

”Verkkomyynnin buumi voi näkyä myös kauppataseessa tuonnin kasvuna. Tavaraa tuodaan enemmän ja kotimaisia palveluita käytetään vähemmän. Kauppatase voi heiketä, koska Suomessa ei enää paljon kulutustavaroita valmisteta. Kännykät ja TV:t tuodaan muualta. Kysymysmerkki on, mitä tapahtuu, kun rokote tulee ja matkustaminen alkaa olla taas mahdollista. Arvioin, että vähintäänkin osa verkkokaupan kasvusta on pysyvää”, analysoi Kangasharju.

Verkkokaupan pulssia herkeämättä seuraava Korkiakoski näkee loppusyksyn verkkomyynnissä täysin ennätyksellisen loikan.

”Kyllä tässä tilanteessa ennustan, että joulumyynti verkossa räjähtää. On siis patoutunut kysyntä, kun on ostettu enemmän pakollista kuin turhaa, eikä ole matkustettu – on paljon kuluttamatonta rahaa. Koronan uusi aalto pitää ihmiset kotosalla. Eikä kyse ole vain joulumyynnistä, tässä ovat myös Halloween ja Black Friday, joissa varmuudella myydään verkossa enemmän kuin koskaan”, listaa Korkiakoski verkkobuumin elementtejä loppuvuodelle.

Suomeen on tulossa tavarantäyteinen joulu. Korkiakoski toivoo, että suomalaiset satsaisivat kotimaiseen. #pelastetaankauppa-kampanja on pyrkinyt koko koronapandemian ajan tukemaan suomalaisia kauppiaita ja yrittäjiä, nyt voisi olla kuluttajien vuoro osallistua talkoisiin.

”Kun ihmiset laittavat kotijoulua ja joulupöytiä koreaksi, niin toivottavasti muistettaisiin ostaa pöytiin ja paketteihin kotimaista. Kotimaisten tuotteiden hankinta kotimaisesta verkkokaupasta on nyt melkein parasta tukea koko taloudelle ja erityisesti kotimaisille yrittäjille. Suunnataan kiinnostus kotimaahan, rakennetaan suomalainen joulu”, herättelee Korkiakoski.

