Joulun ruokapöydistä löytyy yhä enemmän valmiina ostettua – nousussa bataatti- ja punajuurilaatikot

Jouluruokien suunnittelu on monessa kodissa jo pitkällä ja joulun makuja, kuten piparkakkuja, glögiä ja pakastetaikinoita on haettu kaupasta hyvissä ajoin jo syys-lokakuun vaihteesta alkaen. Lumentulo lisäsi kysyntää marraskuun alusta alkaen ja glögiä myytiinkin marraskuussa jopa 10 prosenttia ja torttutaikinaa 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös valmislaatikoiden myyntivolyymit alkoivat voimistua marraskuussa ja nousi 4 prosenttia edellisvuotta suuremmaksi.

Selkeä jouluun liittyvä muutostrendi liittyy ruoanlaittoon, sillä yhä useammat valitsevat kauppojen hyllyiltä valmiita vaihtoehtoja oman kokkailun sijaan. Valmiiden joululaatikoiden sekä rosollien myyntimäärät ovat kasvaneet vuodesta 2018 vuoteen 2021 noin 10 prosenttia. Laatikoista valmisruokana myydään eniten perunalaatikkoa, porkkanalaatikkoa sekä lanttulaatikkoa. Poikkeuksen tekevät Etelä-Pohjanmaa sekä Satakunta, joissa joulun alla valmislaatikoista eniten myydään maksalaatikkoa.

- Myös valmislaatikoiden uudenlaisten versioiden, kuten bataatti- ja punajuurilaatikoiden, suosio on kasvanut vuosi vuodelta.Viime vuoden joulukuussa bataattilaatikoiden volyymi kasvoi 8 prosenttia ja punajuurilaatikoiden jopa 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Punajuurilaatikko löysi joulupöytiin erityisesti Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa, kertoo päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa.

Joulukinkku on edelleen suomalaisten suosituin jouluruoka, vaikka kinkun myyntimäärät kiloissa laskevatkin vuosittain ostettavien kinkkujen keskikoon pienentyessä. Kinkunkin osalta valmiiksi paistettujen kinkkujen ja kinkkusiivujen osuus on kasvanut. Kinkun rinnalle tai sijaan joulupöytään on noussut kalkkuna, kokonainen broileri sekä kala, joiden myynti joulunaikaan on kasvanut. Kalkkuna löytää suomalaisten joulupöytiin erityisesti Satakunnassa. Kalaa nautitaankin yhä useammissa muodoissa alku- ja pääruokana. Myös kalavalmisteiden osuus ja juhlasesonkien kalatuotteet, kuten mädit, kiinnostavat kuluttajia.

- Joulupöytä on monipuolistunut suomalaisten maun mukana, vaikka perinteistä nautitaan ja halutaan pitää kiinni. Joulukinkku kuuluu edelleen suurimman osan joulupöytään, vaikkakin monilla aikaisempaa pienemmässä koossa. Joulukinkun kasvipohjaisten vaihtoehtojen myynti on yhä pientä, mutta kasvaa joka vuosi, kertoo Oksa.

Laatikoiden lisäksi myös muita jouluklassikoita tuunaillaan uusin tavoin. Joulutortun täytteiksi on haettu jo pitkään inspiraatiota makeismaailmasta ja saman trendin nähdään laajenevan myös piparkakkuihin. Piparkakun sisään taitetaan toffeeta tai suklaata tai vastaavasti koristellaan maustetuilla pikeereillä.

- Tämän vuoden joulutorttumaku tehdään Fazerin Pihlaja-karkista ja piparkakuissa testataan salmiakkipikeeriä sekä Dumle-karkin piilotusta taikinakääreen sisään. Herkkujen seuraksi keitetään entistä useammin tummapaahtoista kahvia tai perinteistä, tummaa glögiä, Oksa kuvaa.

S-ryhmän myyntitilastojen mukaan jouluna herkutellaan erityisesti seuraavilla tuotteilla: