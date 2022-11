Jouluseimet ilahduttavat Helsingin keskustan kulkijoita tänäkin vuonna

Keskustassa seimiä on 10 paikassa. Seimeltä toiselle voi tehdä vaikka pienen vaelluksen. Aleksanterinkadun tienoilla seimen ikkunalleen asettelevat Stockmann, Aseman kellon kaksi liikettä, Fazer, Nordea ja Cafe Engel, joiden lisäksi seimiä voi ihailla Tuomiokirkossa, Kirkon talossa, Eteläranta 8, sekä Uspenskin katedraalissa ja Pyhän Henrikin katedraalissa.

Kirkon talon seimen erikoisuutena on, että se on valmistettu kierrätetystä metallista. Esimerkiksi sen kaikki kasvot ovat vanhoja lusikoita, joista voi nähdä myös oman kuvansa heijastuksena. Taideteoksen puu on syntynyt mopon ketjusuojista. Syli-nimisen seimen on rakentanut taiteilija Juha Luodeslampi.

Seimiä on esillä kirkoissa myös muualla päin kaupunkia, ainakin Kannelmäen ja Paavalin seurakunnissa sekä Töölössä Caritaksen ikkunassa, Kuusitie 6.

Sekä läntisiä että itäisiä perinteitä

Seimiasetelmat liittyvät olennaisesti luterilaiseen ja katoliseen perinteeseen. Ortodoksit ovat mukana tapahtumassa perinteisellä Uspenskin katedraalin Kristuksen syntymä -ikonilla sekä Pirkko Kuokkasen maalaamilla jouluaiheisilla ikoneilla, jotka ovat nähtävillä Stockmannin Mannerheimintien sisäänkäynnin luona.

Helsingin jouluseimet -tapahtuman tämänvuotinen teema on Katso lasta.

─ Koko joulukertomuksen ydin kätkeytyy pieneen vastasyntyneeseen lapseen, Jeesus-lapseen, joka nukkuu eläinten ruokakaukalossa ja ojentaa sieltä kätensä jokaista ihmistä kohti. Sen äärellä saamme eläytyä ja ihmetellä kertomuksen mittakaavaa, moninaisuutta, yksityiskohtia, värisävyjä ja melkeinpä aistia sen tuoksuja, sanoo Helsingin seurakuntien varhaiskasvatussihteeri Päivi Vuorelma-Glad.

Helsingin jouluseimet on ekumeeninen tapahtuma, jonka järjestävät Helsingin evankelis-luterilaiset seurakunnat yhteistyössä ortodoksisten ja katolisten seurakuntien sekä paikallisten yritysten kanssa. Seimet ovat esillä 20.11.2022─6.1.2023.

Lisätietoja: www. jouluseimet.fi

Helsingin seurakuntien varhaiskasvatussihteeri Päivi Vuorelma-Glad, p. 09 2340 2508, paivi.vuorelma-glad@evl.fi