Jouren vid Raseborgs sjukhus fungerar numera som primärvårdsjour

Tidsbokningen på nätet för coronavaccinationerna har öppnats för invånarna i Nyland 26.1.2021 08:11:36 EET | Tiedote

Tidsbokningstjänsten för coronavirusvaccinationer har öppnats på adressen coronavaccinbokning.fi. Tjänsten är gemensam för kommunerna i Nyland. Tidsbokningen fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Vaccinationstid kan förutom via nätet också bokas per telefon. Tidsbokningstjänsten produceras av HUS. Nylands tidsbokningstjänst för coronavaccinationer består av infosidan coronavaccinbokning.fi som beskriver tjänsten och hänvisar de invånare och hälso- och sjukvårdspersonal som står i tur att vaccineras till en stark identifiering, efter att de godkänt användarvillkoren. Man loggar in i tjänsten med sina bankkoder eller ett mobilcertifikat. En screening- och förhandsinformationsblankett fylls sedan i för att säkerställa att personen tillhör den grupp som vid ifrågavarande tidpunkt vaccineras. Därefter går man till den egentliga tidsbokningen. I samma tidsbokningstjänst bokar kommunernas hälso- och sjukvårdspersonal en tid för kundens räkning via exempelvis telefontjänsten. Inledningsvis