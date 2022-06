Joustava eläkeikä ei toiminut Suomessa

VATT:n analyysi: Venäläisen maakaasun tuonnin katkeaminen on korvattavissa 20.5.2022 14:58:27 EEST | Tiedote

Suomeen tuodusta maakaasusta 92 prosenttia on tullut Venäjältä, mutta sen osuus koko teollisuuden energiankulutuksesta on vain kuusi prosenttia. Erityisesti vientiteollisuudelle maakaasun merkitys on pieni, kertoo VATT:n tuore analyysi teollisuuden energiankäytöstä.