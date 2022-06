Juha Kananen on Heikkinen Yhtiöiden uusi toimitusjohtaja

-Juha Kananen on valittu tehtävään jalostamaan Heikkinen Yhtiöiden toimintaa. Me olemme viime vuosina kasvaneet kovasti ja nyt on aika keskittyä jalostamaan toimintojamme, kehittämään kannattavuutta ja nostamaan yrityksen toiminta uudenlaisen operatiivisen tehokkuuden tasolle. Kanasessa yhdistyy toiminnan kehittämistä tukeva koulutustausta sekä jo valmis ymmärrys millaista on toimia rakennusteollisuudessa aliurakoitsijana, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heikkinen.

Heikkinen Yhtiöt on kasvuhakuinen yritys, joka on viime vuosina kasvanut vahvasti pienempien lattia-alan toimijoiden yritysostojen kautta sekä tilauskantaa ja henkilöstöä kasvattamalla. Yhtiön talous on kestävällä pohjalla ja yhtiössä katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen, vaikka toimintaympäristön muutosten ennustaminen onkin juuri nyt hankalaa ja koko rakentamisen toimialaa vaivaa työvoimapula.

-Jarmo Heikkinen on johtanut yhtiötä nimellään, kasvoillaan ja sydämellään viimeiset 37 vuotta. Joensuulaisittain voisin todeta, että olen tohkeissani päästessäni jatkamaan tätä työtä. Jo aiemmin valittu strategia toteuttaa lattioita pohjasta pintaan on osoittautunut toimivaksi ja tätä linjaa tullaan johdollanivahvistamaan edelleen. Haluamme toteuttaa asiakkaille kaikenlaisia lattiakokonaisuuksia laadukkaasti ilman urakkarajoja, kommentoi toimitusjohtaja Juha Kananen

-Yhtiöllämme on Suomen paras asiantuntemus lattiatöistä. Pystymme palvelemaan rakennuttajia ja pääurakoitsijoita suunnittelupöydältä, tahtiaikataulun laatimiseen ja tietenkin itse toteutukseen, kiteyttää Kananen Heikkinen Yhtiöiden toimintaa.

Heikkinen Yhtiöiden perustaja ja omistaja Jarmo Heikkinen on toiminut toimitusjohtajana koko yrityksen historian ajan vuodesta 1985 kasvattaen yritystä yhden miehen ideasta yli 350 henkilön yritykseksi, joka on erittäin vahva toimija koko Suomen alueella lattiaurakoinnissa. Toimitusjohtajan vaihdoksen myötä Jarmo Heikkinen keskittyy yrityksen hallituksen puheenjohtajana tukemaan yrityksen strategista suunnittelua.