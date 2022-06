Juha Ylä-Autio nimitetty eurooppalaisen laatujärjestön EOQ:n hallituksen jäseneksi

Suomen Laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Suomen Laatuyhdistys ry:n kansallinen tavoite on menestyvä Suomi, joka perustuu mm. siihen, että Suomessa on jatkuvasti kasvava määrä johtamistaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti kehittäviä organisaatioita.

Yhdistyksen jäseninä on noin 350 suomalaista yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiota ja sen toiminnassa on mukana tuhansia liiketoiminnan kehittäjiä ja vaikuttajia. Laatuyhdistys jakaa vuosittain parhaille ulkoisen arvioinnin organisaatioille Suomen Laatupalkinnon sekä Suomen Kiertotalouspalkinnon. Toukokuusta 2022 alkaen yhdistys on käyttänyt uutta brändinimeä Excellence Finland.