Juhannusviikon sinilevätilanne Etelä-Savossa rauhallinen

Sinilevätilanne on pysynyt Etelä-Savossa ajankohdalle tyypillisesti rauhallisena. Virallisia viikoittaisia seurantapaikkoja Etelä-Savossa on 15, joista yhdessä, Kangasniemen kirkonkylän uimalassa Puulassa, on havaittu hieman sinilevää. Lisäksi kansalaishavaintoja sinilevistä on tehty muutamia.

Järvimaisema Saimaalta. Kuva: Varpu Rajala

Kansalaishavaintojen mukaan hieman levää on havaittu Puumalassa Saimaan Koskenselällä. Mäntyharjun Huuhtjärvellä sekä Mikkelin Kyyvedellä on havaittu hieman tai runsaasti sinilevää. Lämpimät pintavedet ja aurinkoinen sää edistävät sinilevien kasvua Pintaveden lämpötila on tiistaina 22.6. Haukivedellä Oravissa 21 astetta ja Kyyveden Asemanrannassa 20,5 astetta. Tämänhetkiset lämpötilat ovat ajankohdan pitkää keskiarvoa korkeampia. Lämmin pintavesi sekä runsas auringon säteily tarjoavat otolliset olosuhteet sinilevien kasvulle. Havaintojen määrä on kohonnut kesäkuun alkuun nähden, mutta laajoja tai erittäin runsaita esiintymiä ei ole vielä havaittu. Tämä on tyypillistä ajankohdalle, ja useimmiten levähavainnot alkavatkin runsastua juhannuksen jälkeen ja painottuvat heinä-elokuulle. Näin tunnistat sinilevän Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Siitepöly voi helposti muistuttaa sinilevää, mutta levästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä. Jos levämassaa nostaa tikulla, ja se hajoaa hippusiksi veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos se puolestaan jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vettä seisotettaessa lasissa, sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa. Sinilevät voivat aiheuttaa oireita, vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä Jos vedessä havaitaan silminnähden runsaasti levää, uimista sekä veden käyttöä sauna- ja talousvetenä tulee välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Jotkin sinilevät voivat aiheuttaa allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Osa levälajeista voi olla myös myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevien aiheuttamia oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111. Levähavainnoista ilmoittaminen Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen elyesa.levaryhma@ely-keskus.fi. Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi myös toimittaa näytteen analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen.



Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista. Yksittäisen levähavainnon tallentaminen Järvi-meriwikiin (jarviwiki.fi)

Havaintojen tallentaminen Havaintolähetin avulla (jarviwiki.fi)

Ohje levähavainnon tekemiseen (jarviwiki.fi)

