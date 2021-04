Jukka Paakin teos paljastaa Mannerheimin intohimoisen golfharrastuksen

Jaa

Suomalaiset tietävät marsalkka Mannerheimin elämästä kaiken tietämisen arvoisen, vai tietävätkö sittenkään? Jukka Paakin teos kertoo marsalkan golfharrastuksesta dramaattisin kääntein – huumoria unohtamatta.

Jukka Paakin teos Mannerheim, tuntematon golfari on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Ennen Jukka Paakin romaania hyvin harva tietää, että kirjan päähenkilö pelasi Suomen itsenäisyyden alkuvuosina aktiivisesti golfia muun muassa Ranskan Rivieralla ja Tsekkoslovakian Karlovy Varyssa. Teoksen tosipohjaiset tapahtumat sijoittuvat Mannerheimin kylpylälomille Keski- Eurooppaan, 1910- ja 1920-lukujen vaihteeseen. Koska kyseessä on fiktiivinen romaani, lukijan herkulliseksi tehtäväksi jää pohtia, mikä Paakin asiantuntevassa ja taitavasti rakennetussa romaanissa on täsmällistä faktaa ja mikä kirjailijan mielikuvituksen tuotetta periaatteella ”näinhän olisi voinut tapahtua”. Romaani antaa myös historiallisen perspektiivin golfin peluuseen.

Jukka Paakki (s. 1955) on työskennellyt Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professorina. Tästä erikoisalastaan hän on kirjoittanut runsaasti artikkeleita ja kirjoja. Lisäksi hän on kirjoittanut golfista blogeja, lehtiartikkeleja ja novellikokoelman. Hän on syntyisin Ruokolahdelta ja asuu Vihdissä.

PAAKKI, JUKKA : Mannerheim, tuntematon golfari

240 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 978952347935

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2021

