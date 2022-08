Jukka-Pekka Saraste tuo maailmanluokan mentorit valmentamaan kansainvälistä opiskelijaorkesteria konsertteihin Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella  

Kansainvälinen orkesteri kootaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, sveitsiläisen Haute école de musique Genèven sekä singaporelaisen Yong Siew Toh Conservatory of Musicin musiikinopiskelijoista. Nuoret muusikot työskentelevät Sarasteen ja kansainvälisten mentorien johdolla Helsingin Musiikkitalossa 12.–18.9.2022. Yhteistyö huipentuu konsertteihin Musiikkitalossa (18.9.), Lahden Sibeliustalossa (19.9.) sekä Tampere-talossa (20.9.). Ohjelmistossa kuullaan osia Jean Sibeliuksen orkesterisarjoista Kuningas Kristian ja Belsassarin pidot, Sergei Prokofjevin Sinfonia concertante op. 125 sekä Pjotr Tšaikovskin 6. sinfonia.

Musiikkia nuorelle orkesterille

Ohjelmistoon on valittu suurten tunteiden teoksia, jotka sopivat hyvin nuorelle orkesterille.

”Sinfoniaorkesterissa soittaminen vaatii asioita, jotka eivät tule nuorille luonnostaan vaan joihin muusikko kasvaa kokemuksen myötä. Valitsemamme ohjelmisto antaa opiskelijoille symbioottisen kokemuksen, mahdollisuuden kehittää yhteistä orkesterisointia ja inspiroitua toistensa temperamenteista”, Saraste toteaa.

Sibeliuksen teoksissa kapellimestarin korokkeelle astuu kolme kapellimestariopiskelijaa. Prokofjevin Sinfonia Concertante on kirjoitettu alun perin venäläissellisti Mstislav Rostropovichille. Sen solistiksi saapuu Guardian-lehden aikamme parhaimmaksi sellistiksi nimeämä Alban Gerhardt.

”Sinfonia Concertante on rikas ja satumainen teos, jossa sello johdattelee läpi ilon, surun ja tragedian huumorilla ja virtuoottisella ilotulituksella höystettynä”, Gerhardt kuvailee.

Mentoreilta työelämätaitoja huomisen ammattimuusikoille

Nuoren orkesterin viikon mittainen yhteistyö sisältää paitsi konsertin valmistelua, myös kansainvälisten ammattilaisten vetämiä työpajoja sekä keskusteluja. Yhteistyön moottorina on Sarasteen perustama LEAD! Foundation, jonka ajatuksena on tarjota nuorille musiikin ammattilaisille tukea oman uran luomiseen. Säätiö perustettiin alun perin jousisoittajien konserttimestaritaitojen lisäämiseksi. Havaittiin, että muusikoilta puuttuu silta opinnoista työelämään.

”Musiikin opiskelijalle kokemus hyvin valmistellun täysimittaisen konsertin soittamisesta on tärkeää, eikä sitä voi korvata millään. Oleellista on, että samalla tarjoamme mahdollisuuden tilaisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen ja keskusteluun pitkän linjan ammattilaisilta. Siihen tällainen yhteisprojekti on kaikkein mukavin tapa!”, Saraste toteaa.

Ammattilaisten johdolla nuoret pääsevät keskustelemaan esimerkiksi musiikkiuran eri osa-alueista, kuten johtamistaidoista ja toimimisesta agentuurien kanssa. Mentoreiksi saapuvat Sarasteen lisäksi Tero Latvala ja David Quiggle, viulu, Franz Bartolomey, sello sekä Sarah Osa LEAD! Foundationista.



Hanke toteuteaan Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella ja yhteistyössä Tampere-talon kanssa.

LEAD!-orkesterin konsertit 18.–20.9.2022

Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari

Alban Gerhardt, sello

Haute École de Musique de Genèva

Singaporen kansallisen yliopiston osana toimiva YongSiewToh -konservatorio

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Sibelius, Prokofjev, Tsaikovski