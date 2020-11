Jukka Sarhimaa Metsäteollisuus ry:n työelämäasioiden johtajaksi

Metsäteollisuus ry:n päätös irrottautua valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta johtaa muutoksiin myös yhdistyksen omassa organisaatiossa. Uuden työelämäyksikön tehtävät tarkentuvat ja yksikön johdossa aloittaa 10.12.2020 varatuomari Jukka Sarhimaa (45).

Metsäteollisuus ry:n hallitus päätti lokakuussa työelämäuudistuksesta, jonka myötä Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta. Työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle. Päätös vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa 25.11. Uudistus johtaa käytännön muutoksiin yhdistyksen omassa organisaatiossa.

Metsäteollisuus ry:n työmarkkinayksikkö lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan uusi työelämäyksikkö, joka keskittyy työelämän lainsäädäntövaikuttamiseen, koulutuspolitiikkaan, alan vetovoimatyöhön sekä yritysten jäsenpalveluun ja neuvontaan. Yksikkö tulee vastaamaan myös työelämään liittyvästä tilastoinnista. Lisäksi Metsäteollisuus ry vastaa nykyisiin työehtosopimuksiinsa liittyvistä velvoitteista niiden päättymiseen, pisimmillään joulukuun 2022 loppuun saakka.

Uuden työelämäyksikön johtajana aloittaa 10.12.2020 varatuomari Jukka Sarhimaa. Sarhimaalla on vankka kokemus työelämän lainsäädännöstä ja henkilöstöhallinnosta. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä Kemianteollisuus ry:n palveluksesta. Aiemmin Sarhimaa on työskennellyt mm. Stora Enson henkilöstöhallinnon johtotehtävissä, yrittäjänä sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton Brysselin toimistossa ja elinkeinoelämän järjestöjen palveluksessa.

- Jukka Sarhimaalla on laaja metsäteollisuuden tuntemus ja pitkä kokemus työskentelystä yrityksissä ja elinkeinoelämän järjestöissä. Hän on juuri oikea henkilö johtamaan metsäteollisuuden työelämävaikuttamisen uudistamista, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

- Metsäteollisuus ry ja toimialan yritykset ovat toteuttamassa Suomen oloissa ennennäkemättömän työelämäuudistuksen. Toimialan yrityksillä on tärkeä rooli kestävien ja tehokkaiden ratkaisujen tuottamisessa muuttuvan maailman mahdollisuuksiin ja ongelmiin. Olen erittäin innostunut osallistumaan näiden kehitystä eteenpäin vievien muutosten toteutukseen ja luomaan uutta toimialan edunvalvontamallia jäsenyritysten palvelemiseksi, Jukka Sarhimaa toteaa.



Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 140 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.