Jukka Viikilän Taivaallinen vastaanotto on ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi

Finlandia-palkintolautakunta perustelee ehdokasvalintaa seuraavasti:

Taivaallinen vastaanotto pohtii kirjailijan ja lukijan rooleja: kirjoittamista ja lukemista. Teos lukee itseään, ennakoi vastaanottoaan ja näyttää, miten aina luemme omien kokemustemme kautta. Lukuisten puhujien näkökulmista rakentuva teos on polyfoninen ja fragmentaarinen. Lauseet ovat aforistisia ja ilmavia – joka sivulta tekee mieli alleviivata jotakin. Teos koettelee romaanin muotoa, mutta pitää lukijan otteessaan loppuun saakka.

Taivaallinen vastaanotto -romaanissa kirjailija Jan Holm joutuu pikaiseen leikkaukseen: veri hänen sydämessään on kiertänyt väärään suuntaan ties kuinka kauan. Holm julkaisee sairaalasta päästyään omakohtaisen romaanin, josta ja jonka kirjoittajasta jokaisella on pian mielipide.

Jukka Viikilä on helsinkiläinen kirjailija ja Teatterikorkeakoulusta valmistunut dramaturgi. Hän on kirjoittanut seitsemän kaunokirjallista teosta, runoutta, lyhytproosaa ja romaaneja, kuunnelmia ja käsikirjoituksia ja toiminut dramaturgina teattereissa. Taivaallinen vastaanotto on hänen toinen romaaninsa. Edellinen, Akvarelleja Engelin kaupungista, sai kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2016.