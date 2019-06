JULKISTUS: Suomalainen ja ruotsalainen kamppailivat taloudellisessa mielenrauhassa, kumpi voitti - materiaalit tilattavissa

Danske Bank julkistaa toisen kerran tutkimuksen taloudellisesta mielenrauhasta 6. kesäkuuta. Aiemmasta tiedosta poiketen asiasta ei järjestetä tilaisuutta, mutta materiaalit ovat tilattavissa ja pankin edustajat haastateltavissa.

Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimus kertoo, millainen on suomalaisten suhde omaan talouteensa juuri, kun uusi hallitus on aloittamassa kautensa. Tutkimuksessa usean muuttujasta muodostetaan Taloudellinen mielenrauha -indeksi. Sama tutkimus on tehty myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mikä mahdollistaan pohjoismaalaisten taloustilanteen vertailun.

Materiaalitilaukset ja haastattelupyynnöt:

Lehdistöpäällikkö Josi Tikkaselle, josi.tikkanen@danskebank.fi tai 050 326 9701.