”Junioreille on nyt kova kysyntä” – Talouden möröt eivät estä huimaa kasvua ohjelmistoalalla, yli puolet yrityksistä palkkaamassa junioreja

Ohjelmistoyritykset porskuttavat vauhdilla eteenpäin talouden synkistä pilvistä huolimatta, kertoo ohjelmistoalan näkymiä kartoittava Sykemittari. Tilannekuva on kokonaisuudessaan optimistinen, arvioi Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Kasvu kukoistaa, synkistelystä ei näy Sykemittarissa mitään merkkejä. Yrityksistä 82 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja 28 % uskoo jopa huomattavaan kasvuun seuraavan 6 kuukauden aikana. Menestys ja kasvuodotukset heijastuvat kiitettävästi myös työllistämisenä, henkilöstömäärän kasvua odottaa miltei kaksi kolmasosaa (64 %) yrityksistä”, iloitsee Roiha.

Roiha on tyytyväinen erityisesti työllistämisen kohdentumisesta uusiin tulijoihin ohjelmistoalalle. 55 % alan yrityksistä aikoo palkata junioritason osaajan seuraavan 12 kuukauden aikana.

”Meillä on nuorille ja alanvaihtajille hyväpalkkaista työtä tarjolla hyvin, jopa tässä kansallisesti epävarmassa taloustilanteessa. Sykemittari todentaa, että junioritason osaajille – niin alanvaihtajille kuin koulusta valmistuville ja itseopiskelleille – on nyt kysyntää, mikä on erinomainen uutinen sekä softa-alan että koko yhteiskunnan kannalta”, toteaa Roiha.

Ohjelmistoalan nettokasvu 74 %, muualla 15 %

Ohjelmistoalan näkymät poikkeavat huomattavasti muista aloista. Syyskuussa julkaistu Pk-yritysbarometri* kertoo hyvin erilaista tarinaa. Kun kasvuun uskovista vähennetään pienenemiseen uskovat, saadaan alojen nettokasvua ennakoivat saldoluvut.

”Ero on melko päätähuimaava. Pk-yritysbarometrin mukaan nettomääräisesti kasvussa on vain 15 prosenttia yrityksistä, kun ohjelmistoalalla nettomääräisesti kasvuun yltää miltei 74 prosenttia. Henkilöstömäärän eli työllistämisen osalta saa tosissaan pidellä kiinni tuolistaan, sillä kun pk-yrityksistä yleensä on lisää väkeä palkkaamassa nettomääräisesti vain 7 prosenttia, niin ohjelmistoyrityksistä työllistää lisää nettoluvuinkin yli 60 prosenttia”, vertaa Roiha näkymiä.

”On ihan selvää, että ohjelmistoalaa voi jälleen kutsua Suomen kasvun veturiksi”, Roiha tiivistää.

”Vaikka taloudessa nyt erityisesti Venäjän hyökkäyssodan vuoksi pilviä onkin, niin näyttää vahvasti siltä, että digitalisaatioon investoiminen ei ole jäänyt yrityksissä tauolle. Uudistamistarpeet on siis päätetty huomioida vaikeassakin tilanteessa, mikä selittänee alamme kasvukuntoa”, arvioi Roiha.

SaaS-yritykset veturin vauhdittajina – juniorit tarpeen Vismallakin

Ohjelmistoalan sisällä on vielä oma superveturinsa, eli ohjelmistoja palveluna tarjoavat SaaS- (Software as a Service) yritykset. Kesäkuussa tehdyn Ohjelmistoyrityskartoituksen mukaan peräti 56 % SaaS-yrityksistä ennakoi merkittävää kasvua. Yksi huippukasvajista on Visma Real Estate.

”Meidän kaksi SaaS-tuotettamme eli tietojärjestelmät Hausvise sekä Tampuuri ovat molemmat mainiossa kasvussa. Isännöintijärjestelmä Hausvise on kasvanut reippaasti yli 30 prosentin vuositahtia ja digitaalinen kiinteistönhallinta Tampuuri puolestaan lähes 20 %. Voi aika huoletta sanoa, että olemme kasvaneet kiinteistöalalla johtajaksi, kun Tampuurin markkinaosuus on jo 70 % ja liikevaihto 17 miljoonaa euroa. Palveluiden onnistunut digitalisointi on kaiken ytimessä”, kertoo Visma Real Estaten toimitusjohtaja Juha Raitanen.

Kansainvälisen Visma-konsernin siipien suojasta löytyy peräti 170 SaaS-yritystä. Onnistuneet palvelut edellyttävät erinomaista osaamista ja kasvu uusia osaajia. Siksi junioritason osaajat ovat tarpeen.

”Meillä tiedostetaan tarve löytää uutta verta ja koko ajan löydetäänkin. Otamme junioreja myös suoraan koulusta harjoittelijoiksi, tästä on jo yhteistyötä sekä AMK-tasolla että yliopistojen kanssa. Hyviä osaajia on tullut ja saisi tulla enemmänkin! Aina pitäisi olla junioreita kasvamassa. Meillä on nyt 3-4 suoraan koulusta tullutta ja otamme mahdollisuuksien mukaan lisää”, linjaa Raitanen.

Rasmus Roiha lähettää päättäjille herättäviä terveisiä.

”Pitää ymmärtää, että ohjelmistoala päivittää sekä Suomen osaamisen että kilpailukyvyn digiaikaan ja osaajia pitää kouluttaa merkittävästi lisää. Softayritysten kasvu on tästä kristallinkirkas osoitus. Osaajia tarvitaan, mistä vain heitä saamme, mutta täällä kotikentällämme Suomessa uusien osaajien koulutus on erityisen tarpeen. Nyt osaajapula on kasvun hidaste ei vain ohjelmistoalalle vaan koko Suomelle ja hyvinvointiyhteiskunnallemme”, lataa Roiha.

Sykemittariin vastasi loka-marraskuussa 114 ohjelmistoyritysten ylimmän johdon edustajaa.

*Pk-yrittäjäbarometrin on toteuttanut Taloustutkimus ja sen tilaajat ovat Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.

Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

Juha Raitanen, Visma Real Estate, toimitusjohtaja, 040 824 4203, juha.raitanen@visma.com