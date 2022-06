Junnut leipoo on Sami ja Pasi Kurosen uutuuskirja nuorille kotikokeille

"Leivonnaisten tekeminen innostaa, koska suuhun sujahtava lopputulos maistuu melkein aina hyvältä. Monilla on muistikuvia lapsena nuolluista taikinakulhoista, pullataikinan vaivaamisesta tai kakkujen koristelusta", Sami ja Pasi Kuronen kertovat.

Junnut leipoo -uutuuskirjassa veljekset innostavat lapsia ja nuoria kokeilemaan rohkeasti taitojaan ja tarjoavat mutkattomia reseptejä suolaiseen ja makeaan nälkään.

Kirjan ohjeilla valmistuvat kätevästi muun muassa herkulliset kuppikakut, pullat, keksit, leivät ja kakut. Lisäksi koristelulle sekä sesonkileivonnaisille on omat lukunsa. Haltuun otetaan niin erilaisten joulutorttujen taitteleminen kuin marenkien valmistus. Sesonkileivonnaiset-luvussa innostutaan uunimunkeista ja mämmikääretortusta. Klassisempia lasten herkkuja kirjassa edustavat muun muassa nakkipiilot ja voisilmäpullat.

Junnut leipoo -kirjassa osaamistaan ja reseptejään jakavat Kurosten lisäksi myös leivontaan erikoistuneet huippuammattilaiset, jotka jakavat parhaat reseptinsä sekä kullanarvoisia vinkkejä ja kannustusta.

Yli 30 vuoden uran tehnyt Sami Kuronen tunnetaan erityisesti radioäänenä ja tv-kasvona. Hänen veljensä, keittiömestari Pasi Kuronen on nykyisin täysipäiväinen yrittäjä omassa Liemi & Linssi -tuotantoyhtiössään. Nyt he yhdistävät voimansa ruokakirjaan jo kolmatta kertaa. Heiltä on aiemmin ilmestynyt teokset Junnut kokkaa (2020) ja Elämäni reseptit (2019).

