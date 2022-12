Jussi Pekkala luotsaamaan vauhdilla kansainvälistyvän Fiksuruoan brändiä

Hävikkiruoan verkkokauppa Fiksuruoka.fi:n uutena brändijohtajana aloittanut Jussi Pekkala tulee vastaamaan yrityksen brändistä sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuoden 2022 aikana kansainvälisille markkinoille laajentanut Fiksuruoka toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Hollannissa ja Belgiassa, joissa se käyttää nimeä Foodello. Brändin systemaattinen kehittäminen on vauhdilla kasvavalle yritykselle entistä tärkeämpää. Myös kansainvälistyminen tuo brändityöhön uusia ulottuvuuksia.

“Pyrimme rakentamaan Fiksuruoasta huippubrändin, joka tunnetaan ympäristöystävällisenä vaihtoehtona tehdä ruokaostoksia ja säästää samalla rahaa. Missiomme vähentää ruokahävikkiä onnistuu sitä paremmin, mitä suurempi osa kuluttajista ryhtyy omalta osaltaan vähentämään hävikkiä. Investoimmekin paljon resursseja brändityöhön ja tarvitsemme Jussin kaltaisia osaajia tiimiimme rakentamaan bränditarinaa, joka kiinnostaa ja aktivoi kuluttajia. Jussi tuo Fiksuruoalle erittäin arvokasta strategista osaamista brändin kehittämisestä ja odotan innolla yhteistyötämme”, kommentoi Fiksuruoan markkinointijohtaja Riku Poutanen.

“Olo on kuin lapsella karkkikaupassa”

Luovaa tiimiä johtamaan tuleva Pekkala siirtyy tehtäviin helsinkiläisestä mainostoimistosta Bob the Robotista, jossa hän toimi luovana johtajana viimeiset vuodet. Aikaisemmin hän on toiminut copywriterina hasan & partnersilla sekä Avidlylla, ja päässyt vuosien varrella tekemään töitä kiinnostavien brändien, kuten Applen, Valion, Mehiläisen ja LähiTapiolan kanssa.

Pekkala näkee, että Fiksuruoka on yksi niistä harvoista suomalaisista yrityksistä, joka on alusta asti rakennettu kansainvälisille markkinoille, ja jossa vahvan brändin rakentaminen on nähty investointina eikä kulueränä.

“Olen iloinen päästessäni jatkamaan hyvin tehtyä työtä tässä nälkäisessä, monialaisessa ja taitavassa porukassa kansainvälisen kasvun ollessa hyvässä vauhdissa. On virkistävää päästä tekemään asioita tältä puolen pöytää ja tuoda porukkaan kokemusta kotimaisten ja kansainvälisten brändien rakentamisesta. Olo on kuin lapsella karkkikaupassa, kun pääsen yhdessä muiden kanssa rakentamaan yhtä vahvaa Fiksuruokaa. Tulevaisuuden maailmassa pärjää vain läpinäkyvät yritykset, jotka tekevät oikeita asioita oikein ja Fiksuruoka on yksi niistä. On ammatillisesti mielenkiintoista laittaa parasta peliin aidosti vastuulliselle brändille ja luoda samalla seuraava suomalainen menestystarina”, Pekkala kertoo.

Pekkala aloitti tehtävässä joulukuun 12. päivä.