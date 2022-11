Juureksia jouluun järjellä ja tunteella

Pauli Keränen PI-johtamiskoulun toimitusjohtajaksi 25.11.2022 05:00:00 EET | Tiedote

OTM, KTM Pauli Keränen (45) on valittu PI-johtamiskoulun uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy sinne lakiasiainjohtajan tehtävistä pientaloja rakennuttavasta Sajucon-konsernista. Keräsellä on myös useita hallituspaikkoja muissa rakennusalan yrityksissä. PI-johtamiskoulun kursseilla Keränen on ollut suosittu kouluttaja, aiheenaan mm. laskentatoimi ja yrityskaupat.