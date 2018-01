Juuri julkaistu: Vakavien palovammojen määrä on puolittunut

Kohentunut paloturvallisuus on puolittanut vakavien palovammojen määrän vuosien 1980 - 2010 aikana. Yliedustettuina ovat edelleen miehet ja suurimmassa riskissä erityisesti yksivuotiaat pojat. HUS:ssa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin muutoksia palovammapotilaiden sairaalahoidossa Suomessa.

Parantuneen paloturvallisuuden lisäksi vakavien palovammojen määrän puolittumisen syyt liittyvät muutoksiin yhteiskunnassa: maaseudulla ollaan riskialttiimpia palovammoille kuin kaupungeissa ja nyt maalla asutaan suhteessa vähemmän kuin aiemmin.

Peräti 70 prosenttia Suomen sairaaloissa hoidettavista palovammapotilaista on miehiä tai poikia. Ikäluokista alle 10-vuotiailla lapsilla on suurin riski vakaville palovammoille ja heistä ylivoimaisesti palovamma-alttein ryhmä on yksivuotiaat poikalapset.

Leikkaustekniikoiden kehitys sekä palovamman leikkaushoidon tekeminen mahdollisimman pian on lyhentänyt vakavien palovammojen sairaalahoidon aikaa seitsemästä päivästä viiteen. HUS:ssa toteutetun tutkimushankkeen käytössä oli 36 305 palovammapotilaan rekisteritiedot vuosilta 1980 - 2010.

