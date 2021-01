Jykialla monta rautaa tulessa Jyväskylän seudulla – yhteistyöllä yritysten hyväksi

Vuonna 2020 Jykia rakennutti 6 250 neliötä uutta tilaa, kehitti 1 000 neliötä pelialan keskukseksi sekä ylläpiti ja vuokrasi noin 41 000 neliötä tuotantotiloja yritysten tarpeisiin. Tämän lisäksi Jykia on mukana kehittämässä erilaisia kiinteistöjä ja elinvoimaisia työpaikka-alueita omistajakuntiensa alueelle. Alueita ja toimitiloja kehittämällä varmistetaan työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen sekä vahvistetaan seudun asemaa houkuttelevana sijoittumispaikkana. Yhteensä Jykian kiinteistöissä työskenteli vuonna 2020 noin 700 henkeä, kun mukaan lasketaan kaikki yhtiön omistuksessa olevat kiinteistöt Laukaassa, Muuramessa ja Jyväskylässä.

Kolmas kerta toden sanoi – Eteläporttiin elämää

Eteläportti houkuttelee yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä alueelleen ja näyttäytyy tulevaisuudessa digitaalisena teollisuusalueena, jolla on vahva yhteistyökulttuuri ja digitaaliset työkalut tilojen ja työkalujen tehokkaaseen käyttöön.

Eteläportti kehittyy Jyväskylän, Muuramen, Business Jyväskylän ja Jykian yhteisponnistuksena. Hyviä uutisia tuli pitkin vuotta ja suurin uutinen saatiin marraskuussa 2020. Silloin julkistimme Jykian rakennuttavan vaihdevalmistaja David Brown Santasalolle 10 000 m2 tuotantotilat Eteläporttiin. Tällä hetkellä alueella toimii jo Moventas Gears ja tien toisella puolella myös Eteläportti II -alue houkuttelee yrityksiä sijoittumaan.

Alueelle kehitettiin myös virtuaalialusta, joka toimii suunnittelun tukena ja näyttää muun muassa visuaalisesti yrityksen tilatarpeen ja kiinteistön sijoittumisen tontille. Alustasta suunnitellaan tuotetta, jota voidaan käyttää laajemminkin suunnittelun apuna. Alustan kehitykseen saatiin EU:lta hankerahaa ja siinä olivat mukana Process Genius, Jyväskylän kaupunki ja Jykia.

Tällä hetkellä neuvotteluissa on noin 32 000 neliötä tuotanto-, teollisuus- ja varastotilaa Eteläporttiin, joten myöhemmin tänä vuonna saamme vielä kuulla monen hankkeen käynnistymisestä.

Jykia mukana Digi and Game Centerin käynnistämisessä

Vuonna 2020 avattiin Digi and Game Center Jyväskylän Tourulaan. Digi & Game Center kokoaa digi- ja pelialan yrityksiä, opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita yhteen paikkaan työskentelemään ja kehittämään tuotteita ja palveluita. Keskuksen pystyttämisestä ja toiminnasta vastasivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Peliosuuskunta Expa ja Jykia Oy. Digi and Game Centerin myötävaikutuksella perustettiin vuoden 2020 aikana 12 yritystä. Yritysten palvelut olivat mm. XR, robotiikka, koulutus, konsultointi, markkinointi sekä peliliiketoimintaan liittyviä yrityksiä.

Uutta tilaa Kuljetusliike Ville Silvastille ja Rikosseuraamuslaitokselle

Seppälänkankaalle nousi Pohjoismaiden suurimmalle raskaiden ja ylipitkien kuljetusten erikoisosaaja Kuljetusliike Ville Silvastille terminaali ja toimistotilat. Samalla kaikki yrityksen Suomen toiminnot siirtyivät saman katon alle. Kuljetusliike Ville Silvasti valitsi Jykian palveluvalikoimasta avaimet käteen -palvelun. Eli Jykia etsi tontin, suunnitteli tilat yhdessä Ville Silvastin kanssa, rakennutti ja johti projektia alusta loppuun. Hanke toteutettiin kumppanuusperiaatteella yhteisomisteisen kiinteistöosakeyhtiön omistukseen.

Rikosseuraamuslaitoksen kampuksen toiminta käynnistyi uusissa Jykian rakennuttamissa tiloissa kesällä 2020. Kampuksella toimii avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto. Aiemmin yksiköt toimivat kahdessa eri paikassa Laukaassa ja Jyväskylän keskustassa. Toimintojen yhdistämisellä samoihin tiloihin haluttiin tehostaa ja järkevöittää toimintoja. Tämän lisäksi myös työpaikat säilyivät seudulla.

Yhteistyöllä Jyväskylän seudun elinvoiman hyväksi

Toiminnassamme tärkeänä elementtinä on kumppanuus. Jykia tekee yhteistyötä myös rakennusliikkeiden kanssa. Vuonna 2020 teimme yhteistyötä esimerkiksi YIT:n, NCC:n, Laptin ja Peabin kanssa. Rikosseuraamuslaitoksen kampuksen pääurakoitsijana toimi NCC. Myös David Brown Santasalon tuotantolaitoksen pääurakoitsijaksi valikoitui NCC. Kuljetusliike Ville Silvastille YIT rakensi ajoneuvokeskuksen ja Jykialla on YIT:n kanssa rakenteilla myös yhteinen toimitilahanke, Kankaan Arkki. Tupaantuliaisia Kankaan Arkissa vietetään keväällä 2021 ja tässä hankkeessa Jykia on ollut mukana muun muassa vuokralaishankinnassa.

Vuonna 2020 Vitapolikseen valmistui Avain-yhtiöiden kaksi asumisoikeustaloa. Peab on rakentanut alueelle aiemmin gryndikerrostalon. Vitapoliksen alueen kehittymisen seuraava vaihe odottaa kaavamuutoksen vahvistumista. Alueen omistavat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Muuramen kunta ja Jykia. Jykialla on alueen kehittämisvastuu.

Yhdessä Laptin kanssa Jykia kehittää Vaajakosken Kanavahovin aluetta asuntorakentamiseen.

Business Jyväskylä ja Jykia houkuttelevat alueelle uusia yrityksiä. Business Jyväskylä tarjoaa apuaan mm. rekrytoinnissa ja yrittäjän arjessa. Jykia puolestaan auttaa toimitila-asioissa – etsimme tontit ja tilat asiakkaan toiveen mukaisesti.

Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailussa teemme yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa. Alueen kehitys jatkuu ja Jykia on siinä maanomistajana vahvasti mukana.

Laukaan kunta ja Jykia työskentelevät yhdessä, jotta Laukaanportin yritysalueelle lentokentän läheisyyteen saadaan yrityksiä.

Positiivisia uutisia myös vuonna 2021

Myös vuosi 2021 näyttäytyy Jykialle työntäyteisenä. Uusia hankkeita on varmuudella tulossa Eteläporttiin ja Tourulankulmaan. Teemme töitä, että myös Laukaanportista ja Vitapoliksesta saamme tiedottaa hyviä uutisia.

”Olemme aktiivisia ja meillä onkin ollut runsaasti mielenkiintoisia neuvotteluita eri toimijoiden kanssa vuoden 2020 aikana. Lähes kolmekymmentä hankeneuvottelua on ollut vireillä ja uskon että osa niistä kypsyy hankkeiksi. Näistä kerromme mielellämme myöhemmin tänä vuonna lisää”, kertoo Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen.