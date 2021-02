Jyrki Erran Lyijyvalkoinen on voittanut Vuoden johtolanka -palkinnon

Suomen dekkariseura ry:n jakama palkinto myönnetään edellisen vuoden merkittävästä kotimaisesta dekkariteosta.

Jyrki Erran romaani Lyijyvalkoinen on voittanut Vuoden johtolanka -palkinnon. Arvoituksellinen trilleri vie lukijan kadonneen taideteoksen jäljissä Roomaan keskelle vaarallista valtapeliä.

Palkintoraadin perustelut:

"Jyrki Erran romaani Lyijyvalkoinen sijoittuu alueelle, johon suomalaisessa rikoskirjallisuudessa ei juuri ole paneuduttu: taidemaailmaan ja siellä liikkuviin suuriin rahoihin. Varastojen ja ullakoiden kätköistä löytyy joskus tauluja, joiden tekijöiksi epäillään vanhoja mestareita. Teoksen aitouden selvittämisessä tärkeä seikka on provenienssi eli teoksen syntyhistoria ja omistusketju.

Lyijyvalkoisen päähenkilönä on Axel Wallas, taidemaalari ja Michelangelo Merisi de Caravaggion tunnustettu asiantuntija, joka on maalannut rekonstruktion Berliinissä Caravaggion teoksesta Pyhä Matteus ja enkeli. Yllättäen Axelin ystävä, taidehistorian emeritaprofessori pyytää häntä arvioimaan, onko professorin hallussa oleva teos Judit leikkaa Holoferneen pään irti aito Caravaggio.

Axel Wallas on Hitchcockin elokuvista tuttu hahmo. Hän joutuu tahtomattaan tapahtumien virtaan, joka lähtee kuljettamaan häntä ilman, että hän pystyy siihen itse vaikuttamaan. Suomalainen taidehistorian professori surmataan kotiinsa, ja työmatkalla Roomassa oleva puoliso katoaa. Wallas lähtee Roomaan etsimään vaimoaan ja joutuu keskelle häikäilemätöntä valtapeliä.

Erran teos on sujuvasti kirjoitettu ja kulttuurihistoriallisesti äärettömän kiinnostava nimenomaan taidemaailman kuvauksena. Vaikka teoksessa liikutaan Roomassa, se ei ole mikään Rooman matkaopas, vaikka ikuinen kaupunki onkin tiivis osa kerrontaa. Erra on myös oivaltavasti minimoinut maalaustekniikan kuvailua.

Harvoin liki 500-sivuisesta rikosromaanista pääsee vilpittömästi sanomaan, että sen kerronnasta ei juuri tyhjäkäyntiä ja turhia koukeroita löydy."

Jyrki Erra (s. 1950) on arkkitehti, joka on toiminut työuransa julkisten rakennusten suunnittelutehtävissä. Hänellä on myös oma arkkitehtitoimisto yhdessä puolisonsa kanssa. Jyrki Erralla on kaksi aikuista lasta, ja hän asuu Helsingissä. Lyijyvalkoinen on hänen kolmas romaaninsa.

