Jyrki Sukula ja Jukka Kurttila etsivät Suomalaista Menestysreseptiä –ruokainnovaatioiden kiihdytyskaista tv-sarjaksi

Suomu nousuun – kala ui nyt ennätystahtia ostoskoriin 23.5.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Toukokuun alussa käynnistynyt taistelu kotimaisen kalan puolesta on tuottanut S-ryhmässä tuloksia jo parissa viikossa. Tuorekalan myynti on kasvanut ennätystahtia sekä kalatiskillä että pakatun kalan osalta. Koko kalatuoteryhmän myyntimäärä on kasvanut 20 prosenttia, ja valintapakatun tuorekalan myynnin kasvu lähentelee peräti 40 prosenttia.